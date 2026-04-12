Пезешкиан поблагодарил Россию за принципиальную позицию по Ирану - 12.04.2026, ПРАЙМ
Пезешкиан поблагодарил Россию за принципиальную позицию по Ирану
15:40 12.04.2026 (обновлено: 16:00 12.04.2026)
 
Пезешкиан поблагодарил Россию за принципиальную позицию по Ирану

Пезешкиан поблагодарил Россию за принципиальную позицию и за гумпомощь Ирану

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за принципиальную российскую позицию, поблагодарил за гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Ирана дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров, выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации. Масуд Пезешкиан также поблагодарил за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь", - говорится в сообщении пресс-службы.
 
