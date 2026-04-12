https://1prime.ru/20260412/iran-869097526.html
Пезешкиан поблагодарил Россию за принципиальную позицию по Ирану
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за принципиальную российскую позицию, поблагодарил...
2026-04-12T15:40+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865472352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b0443bbc194a5e1ec607121dfbb789a6.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за принципиальную российскую позицию, поблагодарил за гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент Ирана дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров, выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации. Масуд Пезешкиан также поблагодарил за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь", - говорится в сообщении пресс-службы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865472352_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0f6fa92a6e31325bb32ef53ebf591605.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
