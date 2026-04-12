Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран намерен действовать зеркально в отношении США, заявил Галибафа - 12.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260412/iran-869103517.html
Иран намерен действовать зеркально в отношении США, заявил Галибафа
мировая экономика
сша
иран
исламабад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543498_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_c39f1dddf4f88ea4db1a8a78f7574ac4.jpg
https://1prime.ru/20260412/spor-869102661.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543498_317:0:2192:1406_1920x0_80_0_0_1f8a803a8291feb117651ff45a56b3ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Глава парламента Ирана Галибаф: Тегеран будет действовать зеркально в отношении Вашингтона

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Иран намерен действовать зеркально в отношении США, следует из заявления председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа.
"Если вы будете вести боевые действия, мы будем вести боевые действия, если вы будете действовать логически, мы будем руководствоваться логикой", - заявил Галибаф, его слова приводит агентство Рейтер.
Галибаф, как отмечает агентство, добавил, что новые угрозы президента США Дональда Трампа не окажут никакого влияния на иранский народ.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
СМИ: США и Иран спорят из-за суммы подлежащих разморозке активов Тегерана
21:04
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала