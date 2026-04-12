Иран намерен действовать зеркально в отношении США, заявил Галибафа

Иран намерен действовать зеркально в отношении США, следует из заявления председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа. | 12.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Иран намерен действовать зеркально в отношении США, следует из заявления председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа. "Если вы будете вести боевые действия, мы будем вести боевые действия, если вы будете действовать логически, мы будем руководствоваться логикой", - заявил Галибаф, его слова приводит агентство Рейтер. Галибаф, как отмечает агентство, добавил, что новые угрозы президента США Дональда Трампа не окажут никакого влияния на иранский народ. В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

