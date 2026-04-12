"Провалились". В США неожиданно высказались о переговорах с Ираном

"Провалились". В США неожиданно высказались о переговорах с Ираном - 12.04.2026, ПРАЙМ

"Провалились". В США неожиданно высказались о переговорах с Ираном

Бывший офицер морской пехоты США и военный аналитик Брайан Берлетик на платформе X сообщил о неудаче в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, которые... | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T23:16+0300

2026-04-12T23:16+0300

2026-04-12T23:16+0300

мировая экономика

сша

иран

исламабад

джей ди вэнс

стив уиткофф

джаред кушнер

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Бывший офицер морской пехоты США и военный аналитик Брайан Берлетик на платформе X сообщил о неудаче в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, которые прошли в Исламабаде. "Переговоры Соединенных Штатов и Ирана провалились главным образом потому, что условия США не соответствовали международному праву и представляли собой просто принуждение, замаскированное под "переговоры", — написал он. Вчера в Исламабаде состоялась встреча делегаций из Америки и Ирана. По информации телеканала Al Hadath, стороны сначала участвовали в непрямых переговорах. Агентство Tasnim сообщило, что обсуждались вопросы, касающиеся освобождения иранских активов и прекращения огня в Ливане. Американскую делегацию возглавляли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять главы Белого дома. Иранскую делегацию представляли, в частности, председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. В ночь на среду Вашингтон и Тегеран заявили о временном прекращении огня, наметив контакты для достижения мирного урегулирования в ближайшем будущем. Основой возможного договора может стать иранский план из десяти пунктов, который, по имеющимся данным, получил одобрение американской стороны. Однако Тегеран обвинил США в нарушении перемирия из-за нападений Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах ситуацию объяснили как недоразумение, утверждая, что эта республика якобы не была включена в договоренности, хотя в Иране заявляли обратное.

сша

иран

исламабад

мировая экономика, сша, иран, исламабад, джей ди вэнс, стив уиткофф, джаред кушнер