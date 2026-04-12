"Диктуют условия". Произошедшее на переговорах с США вызвало ярость в Иране
Маранди: США на переговорах пытались диктовать условия иранскому народу
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди рассказал в интервью Глену Диесену, профессору Университета Юго-Восточной Норвегии, на YouTube-канале о том, что на переговорах в Исламабаде США пытались навязывать свои условия иранскому народу.
"Что ж, переговоры провалились. Как большинство иранцев и ожидали, США вели себя как обычно. Иными словами, с высокомерием и без всякого уважения к суверенитету и независимости нации. Белый дом пытался диктовать условия иранскому народу, это неприемлемо. Они потерпели неудачу за 40 дней войны и не смогут победить за столом переговоров", — сказал он.
По мнению Маранди, Соединенные Штаты отнеслись к переговорам крайне несерьезно. Есть предположение, что это был хитрый маневр, чтобы раздобыть больше информации.
"Иран считает, что даже если переговоры окажутся бесполезными, важно, чтобы народ и люди во всем мире видели, что Тегеран участвует в процессе и ищет решения", — заключил Маранди.
Вчера в Исламабаде состоялась встреча делегаций из США и Ирана. Как сообщал телеканал Al Hadath, стороны сначала вели непрямые переговоры. Агентство Tasnim сообщило, что среди обсуждаемых тем были освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
Американскую делегацию представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, являющийся зятем главы Белого дома. Иранскую делегацию возглавляли, в том числе, председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о временном прекращении огня, запланировав контакты для мирного урегулирования в ближайшем будущем. Основой возможного соглашения может послужить иранский план из десяти пунктов, который, как сообщалось, был одобрен американской стороной.
Тем временем Тегеран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, утверждая, что эта республика якобы не была включена в соглашения, хотя в Иране утверждали обратное.