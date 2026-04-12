В США раскрыли, какой удар от Ирана получила Украина
2026-04-12T23:34+0300
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Глену Диесену, профессору Университета Юго-Восточной Норвегии, заявил на YouTube-канале, что в арсенале США остается все меньше оружия, которое они могли бы передать Украине. "У США стало меньше оружия, которое можно было бы передать украинцам, так как мы расходуем оружие и боеприпасы в Иране с невероятной скоростью. Таким образом, это играет на руку России", — сказал он. По мнению Миршаймера, США потерпели поражение в конфликте на Ближнем Востоке, и это становится все более очевидным. "США пытаются обвинить европейцев в том, что не могут победить Иран. Трамп намекает, что если бы ЕС направил свои вооруженные силы на Ближний Восток, то мы смогли бы прорвать Ормузский пролив и положить конец господству Ирана над мировой экономикой. Но этого не произошло. Мы потерпели неудачу", — резюмировал профессор. Как сообщал Bloomberg 10 марта, ситуация на Ближнем Востоке грозит Киеву серьезным дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, поскольку частые иранские атаки быстро истощают мировые запасы этих систем. Вчера в Исламабаде состоялась встреча американской и иранской делегаций. По информации телеканала Al Hadath, стороны вначале вели непрямые переговоры. Среди тем для обсуждения агентство Tasnim назвало освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане. По итогам переговоров с США, состоявшихся в выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отметил, что стороны не смогли достичь согласия по нескольким ключевым вопросам. Он подчеркнул, что дискуссия велась в условиях недоверия, и на этот раз никто не рассчитывал на соглашение. Иранский телеканал Press TV сообщил, что Тегеран выдвинул разумные предложения, и теперь очередь за Вашингтоном принимать решения. Время и место следующей встречи пока не определены.
