"Обратный отсчет пошел". В США встревожились шагом Ирана
Дэвис: отказ Тегерана принять условия США ускорит новую фазу войны
© РИА Новости . Евгений Биятов | Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Урегулировать конфликт на Ближнем Востоке одной встречей невозможно, поскольку Тегеран не согласится на максималистские требования Вашингтона, заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X.
Так он отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что предложение Белого дома, озвученное на переговорах с Ираном, было окончательным и наилучшим.
"Думать, что одна-единственная дипломатическая встреча сможет положить конец войне, крайне нереалистично. Если это действительно было последнее предложение, то это были вовсе не переговоры, а ультиматум с требованием капитуляции. Вряд ли Иран примет такие условия, и, скорее всего, после этого пойдет обратный отсчет до возобновления боевых действий", — написал он.
По мнению Дэвиса, действия Ирана создадут дополнительные трудности для США, поскольку причины, помешавшие Вашингтону добиться успеха за первые шесть недель, никуда не исчезли и вряд ли исчезнут в ближайшее время.
"Между тем Иран сохранит контроль над Ормузом, цены на нефть останутся высокими, а дефицит удобрений, вывозимых из Персидского залива, будет по-прежнему оказывать сильное давление на мировую экономику, особенно на Соединенные Штаты. Сегодня не лучший день для Америки", — заключил он.
Накануне в Исламабаде состоялась встреча делегаций США и Ирана. Как сообщал телеканал Al Hadath, сначала стороны провели непрямые консультации. Агентство Tasnim среди тем обсуждения назвало разблокировку иранских активов и прекращение огня в Ливане.
Американскую сторону представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. От Ирана участвовали, в частности, председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии и договорились о дальнейших контактах. В основу будущего соглашения может лечь десятипунктный план Ирана, который, как сообщалось, был одобрен и США.
При этом Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении режима прекращения огня из-за ударов Израиля по Ливану. В США это объяснили недопониманием, заявив, что Ливан не входил в договоренности, тогда как в Иране утверждали обратное.