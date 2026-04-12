"Обратный отсчет пошел". В США встревожились шагом Ирана

"Обратный отсчет пошел". В США встревожились шагом Ирана | 12.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Урегулировать конфликт на Ближнем Востоке одной встречей невозможно, поскольку Тегеран не согласится на максималистские требования Вашингтона, заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X.Так он отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что предложение Белого дома, озвученное на переговорах с Ираном, было окончательным и наилучшим."Думать, что одна-единственная дипломатическая встреча сможет положить конец войне, крайне нереалистично. Если это действительно было последнее предложение, то это были вовсе не переговоры, а ультиматум с требованием капитуляции. Вряд ли Иран примет такие условия, и, скорее всего, после этого пойдет обратный отсчет до возобновления боевых действий", — написал он.По мнению Дэвиса, действия Ирана создадут дополнительные трудности для США, поскольку причины, помешавшие Вашингтону добиться успеха за первые шесть недель, никуда не исчезли и вряд ли исчезнут в ближайшее время."Между тем Иран сохранит контроль над Ормузом, цены на нефть останутся высокими, а дефицит удобрений, вывозимых из Персидского залива, будет по-прежнему оказывать сильное давление на мировую экономику, особенно на Соединенные Штаты. Сегодня не лучший день для Америки", — заключил он.Накануне в Исламабаде состоялась встреча делегаций США и Ирана. Как сообщал телеканал Al Hadath, сначала стороны провели непрямые консультации. Агентство Tasnim среди тем обсуждения назвало разблокировку иранских активов и прекращение огня в Ливане.Американскую сторону представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. От Ирана участвовали, в частности, председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии и договорились о дальнейших контактах. В основу будущего соглашения может лечь десятипунктный план Ирана, который, как сообщалось, был одобрен и США.При этом Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении режима прекращения огня из-за ударов Израиля по Ливану. В США это объяснили недопониманием, заявив, что Ливан не входил в договоренности, тогда как в Иране утверждали обратное.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

