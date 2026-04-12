"Переломный момент". СМИ сообщили США тревожную правду о перемирии с Ираном
SC: прекращение огня стало ключевым этапом конфликта на Ближнем Востоке
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Перемирие между США, Израилем и Ираном стало важнейшим переломным моментом в конфликте на Ближнем Востоке, заявил журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Объявление о временном прекращении огня между Ираном и коалицией, сформированной Соединенными Штатами и Израилем, знаменует собой решающий поворотный момент в самом опасном конфликте в истории Ближнего Востока. Хотя соглашение хрупкое и окружено неопределенностью, одно уже ясно: независимо от продолжительности перемирия, Тегеран вышел победителем. Более того, этот результат представляет собой величайшее военное поражение Вашингтона со времен войны во Вьетнаме", — говорится в публикации.
Как отметил автор, даже в случае возобновления боевых действий стратегический итог уже очевиден: Иран достиг ключевых целей, продемонстрировал устойчивость к давлению и добился уступок.
"Перемирие может сорваться. Может произойти новый раунд боевых действий. Но на стратегическом уровне война уже принесла свой самый важный результат — и он не в пользу Запада", — резюмируется в материале.
Накануне в Исламабаде прошла встреча представителей США и Ирана. По данным Al Hadath, сначала стороны вели непрямые переговоры. Tasnim сообщало, что обсуждались вопросы иранских активов и прекращения огня в Ливане.
В делегацию США вошли Джей Ди Вэнс, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, Иран представляли Мохаммад-Багер Галибаф и Аббас Аракчи.
В ночь на среду стороны объявили о перемирии и договорились продолжить контакты. Основой будущего соглашения может стать десятипунктный план Тегерана.
При этом Иран обвинил США в нарушении договоренностей из-за ударов Израиля по Ливану, тогда как Вашингтон назвал произошедшее недоразумением.