"Переломный момент". СМИ сообщили США тревожную правду о перемирии с Ираном - 12.04.2026, ПРАЙМ
"Переломный момент". СМИ сообщили США тревожную правду о перемирии с Ираном
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Перемирие между США, Израилем и Ираном стало важнейшим переломным моментом в конфликте на Ближнем Востоке, заявил журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Объявление о временном прекращении огня между Ираном и коалицией, сформированной Соединенными Штатами и Израилем, знаменует собой решающий поворотный момент в самом опасном конфликте в истории Ближнего Востока. Хотя соглашение хрупкое и окружено неопределенностью, одно уже ясно: независимо от продолжительности перемирия, Тегеран вышел победителем. Более того, этот результат представляет собой величайшее военное поражение Вашингтона со времен войны во Вьетнаме", — говорится в публикации.Как отметил автор, даже в случае возобновления боевых действий стратегический итог уже очевиден: Иран достиг ключевых целей, продемонстрировал устойчивость к давлению и добился уступок."Перемирие может сорваться. Может произойти новый раунд боевых действий. Но на стратегическом уровне война уже принесла свой самый важный результат — и он не в пользу Запада", — резюмируется в материале.Накануне в Исламабаде прошла встреча представителей США и Ирана. По данным Al Hadath, сначала стороны вели непрямые переговоры. Tasnim сообщало, что обсуждались вопросы иранских активов и прекращения огня в Ливане.В делегацию США вошли Джей Ди Вэнс, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, Иран представляли Мохаммад-Багер Галибаф и Аббас Аракчи.В ночь на среду стороны объявили о перемирии и договорились продолжить контакты. Основой будущего соглашения может стать десятипунктный план Тегерана.При этом Иран обвинил США в нарушении договоренностей из-за ударов Израиля по Ливану, тогда как Вашингтон назвал произошедшее недоразумением.
"Переломный момент". СМИ сообщили США тревожную правду о перемирии с Ираном

SC: прекращение огня стало ключевым этапом конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Перемирие между США, Израилем и Ираном стало важнейшим переломным моментом в конфликте на Ближнем Востоке, заявил журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Объявление о временном прекращении огня между Ираном и коалицией, сформированной Соединенными Штатами и Израилем, знаменует собой решающий поворотный момент в самом опасном конфликте в истории Ближнего Востока. Хотя соглашение хрупкое и окружено неопределенностью, одно уже ясно: независимо от продолжительности перемирия, Тегеран вышел победителем. Более того, этот результат представляет собой величайшее военное поражение Вашингтона со времен войны во Вьетнаме", — говорится в публикации.
Как отметил автор, даже в случае возобновления боевых действий стратегический итог уже очевиден: Иран достиг ключевых целей, продемонстрировал устойчивость к давлению и добился уступок.
"Перемирие может сорваться. Может произойти новый раунд боевых действий. Но на стратегическом уровне война уже принесла свой самый важный результат — и он не в пользу Запада", — резюмируется в материале.
Накануне в Исламабаде прошла встреча представителей США и Ирана. По данным Al Hadath, сначала стороны вели непрямые переговоры. Tasnim сообщало, что обсуждались вопросы иранских активов и прекращения огня в Ливане.
В делегацию США вошли Джей Ди Вэнс, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, Иран представляли Мохаммад-Багер Галибаф и Аббас Аракчи.
В ночь на среду стороны объявили о перемирии и договорились продолжить контакты. Основой будущего соглашения может стать десятипунктный план Тегерана.
При этом Иран обвинил США в нарушении договоренностей из-за ударов Израиля по Ливану, тогда как Вашингтон назвал произошедшее недоразумением.
