https://1prime.ru/20260412/izobreteniya-869092210.html

В Роспатенте назвали три лучших изобретения для освоения космоса

В Роспатенте назвали три лучших изобретения для освоения космоса - 12.04.2026, ПРАЙМ

В Роспатенте назвали три лучших изобретения для освоения космоса

Эксперты Роспатента отобрали три лучших изобретения российских ученых для освоения космоса, среди них - программа для очистки космического мусора и модель для... | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T09:24+0300

2026-04-12T09:24+0300

2026-04-12T09:24+0300

технологии

россия

роспатент

космос

освоение космоса

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860750221_0:833:3205:2636_1920x0_80_0_0_7b235c746093e769d14b5d81f4314f29.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Эксперты Роспатента отобрали три лучших изобретения российских ученых для освоения космоса, среди них - программа для очистки космического мусора и модель для наблюдения поверхности Земли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В канун Дня космонавтики Роспатент представил подборку результатов интеллектуальной деятельности, которые помогают покорять космос. Это изобретения и полезные модели, различное программное обеспечение, в том числе для работы высокотехнологичного оборудования, и даже внешний вид космических спутников и скафандров", - сообщили в Роспатенте. Так, программисты Юго-Западного государственного университета разработали программу-симулятор космического мусора для отображения траектории спутникового мусора. Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" придумали, как добиться увеличения грузоподъемности многоступенчатых модульных ракет-носителей. Инженеры Научно-производственного концерна "БАРЛ" создали модель космического аппарата для наблюдения поверхности Земли. Она работает сразу в видимом, инфракрасном и сверхвысокочастотном диапазонах. "В связи со стратегической важностью российской космической отрасли необходимо своевременно обеспечить правовую охрану передовым разработкам, которые позволяют достичь технологического суверенитета в этой сфере", – рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов. По его словам, в Роспатенте зарегистрировано свыше трех тысяч таких программ для ЭВМ и баз данных.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, роспатент, космос, освоение космоса