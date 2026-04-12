Эксперт рассказал, какую проблему для орбиты создают бумажные спутники - 12.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260412/jurist-869089671.html
Эксперт рассказал, какую проблему для орбиты создают бумажные спутники
2026-04-12T06:44+0300
2026-04-12T07:18+0300
Технологии, Общество , Владимир Путин
06:44 12.04.2026 (обновлено: 07:18 12.04.2026)
 
Эксперт рассказал, какую проблему для орбиты создают бумажные спутники

РИА Новости: страны регистрируют спутники для получения места на орбитах вокруг Земли

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Ряд государств для получения места на орбитах вокруг Земли регистрируют спутники и не запускают их, чтобы впоследствии продавать права на эти места, рассказал РИА Новости в ходе Недели космоса кандидат юридических наук, член Российской ассоциации международного права (РАМП) Эмиль Сайфуллин.
"Безусловно, сегодня сложился международный регуляторный механизм, который позволяет безопасно управлять распределением орбит и частот <…> Однако любая орбита - это ресурс, и ресурс ограниченный. Не случайно существует такая проблема, как "бумажные спутники" - официально зарегистрированные в Международном союзе электросвязи спутники, которые, тем не менее, не запущенны и существуют только на бумаге, что позволяет государствам занимать определённые орбиты и частоты, впоследствии продавая на них права", - сказал Сайфуллин.
Помимо того, что такая практика по своей сути является спекулятивной, "бумажные спутники" перегружают систему регистрации Международного союза электросвязи и создают дефицит места на орбитах вокруг Земли, которого с каждым годом и так становится всё меньше, объяснил член РАМП.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
 
