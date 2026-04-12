В Казани пройдет концерт органной музыки "Звездные руны. Музыка-Космос"
2026-04-12T00:42+0300
КАЗАНЬ, 12 апр - ПРАЙМ. Концерт органной музыки "Звездные руны. Музыка-Космос" состоится в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани в воскресенье в рамках Недели космоса, сообщают организаторы. "Состоится концерт "Звездные руны. Музыка-Космос" семейного абонемента "Органное королевство". Прозвучат шедевры органной музыки Иоганна Себастьяна Баха, Густава Холста и органные импровизации на видеоинсталляции Вселенной сквозь призму космических снимков и картины Николая Рериха", - говорится в сообщении. Автор проекта и исполнитель - главный органист и хранитель органа московского концертного зала "Зарядье", заслуженная артистка Татарстана Лада Лабзина. "На волшебном светящемся небе изумрудами рассыпаны миллиарды ярких звезд. С благоговением взирает в бездонное ночное небо Древний Человек. В мерцании далеких планет он будто улавливает неразгаданные руны", - эти слова написаны к известной картине Рериха "Звездные руны". По мнению организаторов концерта, органная полифония - это те же руны, символы, загадки, открытый и неизведанный Космос звуковых галактик. Каждый концерт "Органного королевства" открывает для слушателей новые грани и возможности самого большого музыкального инструмента. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
