В Финляндии пришли в ярость от новой выходки Киева - 12.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260412/kiev-869105033.html
В Финляндии пришли в ярость от новой выходки Киева
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил недовольство в соцсети X по поводу штрейфа дронов ВСУ через территорию Финляндии. | 12.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:26 12.04.2026
 
В Финляндии пришли в ярость от новой выходки Киева

Финский политик Мема осудил пролет дронов ВСУ через Финляндию

CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment / Suomesta Naton jäsen 4.4.2023Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии. Архивное фото
CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment / Suomesta Naton jäsen 4.4.2023
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил недовольство в соцсети X по поводу штрейфа дронов ВСУ через территорию Финляндии.
"Финляндия медленно, но верно становится новым фронтом после Украины. Несколько дронов уже упали на финской территории. Власти заявили, что в будущем возможны инциденты с беспилотниками. Бездействие правительства Орпо в вопросах защиты Финляндии дорого обойдется стране", — написал он.
На днях финские СМИ сообщили, что в муниципалитете Иитти местный житель обнаружил беспилотный летательный аппарат с неразорвавшейся боевой частью.
Также 29 марта на территории Финляндии были зафиксированы два украинских дрона. Премьер-министр Петтери Орпо это назвал нарушением суверенитета. Еще один, также принадлежащий Украине дрон, был найден 31 марта на льду озера Пюхяярви в Париккале возле границы с Россией. На прошлой неделе издание Yle рассказало о еще одном случае с беспилотным аппаратом.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала