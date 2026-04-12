https://1prime.ru/20260412/kiev-869105033.html
В Финляндии пришли в ярость от новой выходки Киева
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил недовольство в соцсети X по поводу штрейфа дронов ВСУ через территорию Финляндии. | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T23:26+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил недовольство в соцсети X по поводу штрейфа дронов ВСУ через территорию Финляндии. "Финляндия медленно, но верно становится новым фронтом после Украины. Несколько дронов уже упали на финской территории. Власти заявили, что в будущем возможны инциденты с беспилотниками. Бездействие правительства Орпо в вопросах защиты Финляндии дорого обойдется стране", — написал он. На днях финские СМИ сообщили, что в муниципалитете Иитти местный житель обнаружил беспилотный летательный аппарат с неразорвавшейся боевой частью. Также 29 марта на территории Финляндии были зафиксированы два украинских дрона. Премьер-министр Петтери Орпо это назвал нарушением суверенитета. Еще один, также принадлежащий Украине дрон, был найден 31 марта на льду озера Пюхяярви в Париккале возле границы с Россией. На прошлой неделе издание Yle рассказало о еще одном случае с беспилотным аппаратом.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Финский политик Мема осудил пролет дронов ВСУ через Финляндию
