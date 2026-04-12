В Финляндии пришли в ярость от новой выходки Киева

В Финляндии пришли в ярость от новой выходки Киева - 12.04.2026, ПРАЙМ

В Финляндии пришли в ярость от новой выходки Киева

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил недовольство в соцсети X по поводу штрейфа дронов ВСУ через территорию Финляндии. | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T23:26+0300

2026-04-12T23:26+0300

2026-04-12T23:26+0300

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил недовольство в соцсети X по поводу штрейфа дронов ВСУ через территорию Финляндии. "Финляндия медленно, но верно становится новым фронтом после Украины. Несколько дронов уже упали на финской территории. Власти заявили, что в будущем возможны инциденты с беспилотниками. Бездействие правительства Орпо в вопросах защиты Финляндии дорого обойдется стране", — написал он. На днях финские СМИ сообщили, что в муниципалитете Иитти местный житель обнаружил беспилотный летательный аппарат с неразорвавшейся боевой частью. Также 29 марта на территории Финляндии были зафиксированы два украинских дрона. Премьер-министр Петтери Орпо это назвал нарушением суверенитета. Еще один, также принадлежащий Украине дрон, был найден 31 марта на льду озера Пюхяярви в Париккале возле границы с Россией. На прошлой неделе издание Yle рассказало о еще одном случае с беспилотным аппаратом.

финляндия

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, финляндия, украина, киев, всу