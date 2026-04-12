https://1prime.ru/20260412/kirill-869087735.html

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за передачу РПЦ Донской и Владимирской икон

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за передачу РПЦ Донской и Владимирской икон - 12.04.2026, ПРАЙМ

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за передачу РПЦ Донской и Владимирской икон

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие в передаче икон Владимирской и Донской Божией матери... | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T01:18+0300

2026-04-12T01:18+0300

2026-04-12T01:18+0300

россия

общество

экономика

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869087735.jpg?1775945927

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие в передаче икон Владимирской и Донской Божией матери Русской православной церкви и назвал это историческим событием на пасхальной литургии в храме Христа Спасителя. "Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, как президент, вы уже много сделали того, что войдёт непременно в историю как дела благие и важные для нашего отечества. Но событие, о котором я сегодня сказал (возвращение икон — ред.), войдёт не только в историю страны и Церкви — глубоко войдёт в историю нашего народа, потому что возвращены великие святыни земли русской ", — сказал на пасхальной литургии в храме Христа Спасителя президенту России патриарх Кирилл. Он добавил, что возвращение святынь по инициативе и указанию российского лидера является событием поистине историческим. Иконы Божией Матери Владимирской и Божией Матери Донской ранее были переданы Русской православной церкви Третьяковской галереей в безвозмездное пользование на 49 лет. Они были выставлены в храме Христа Спасителя.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин