Имя Гагарина занесут в Книгу памяти и славы "Вечно живые" - 12.04.2026, ПРАЙМ
Имя Гагарина занесут в Книгу памяти и славы "Вечно живые"
общество
санкт-петербург
петербург
владимир путин
Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Владимир Путин
00:57 12.04.2026
 
Имя Гагарина занесут в Книгу памяти и славы "Вечно живые"

В Петербурге занесут имя Гагарина в Книгу памяти и славы "Вечно живые"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Имя Юрия Гагарина, совершившего первый в мире полет в космос, занесут в Книгу памяти и славы "Вечно живые", а в честь 65-летия его полета в воскресенье в Санкт-Петербурге пройдут тематические выставки, лекции, концерты и мастер-классы.
"Тринадцатого апреля - торжественная церемония занесения имени советского космонавта и военного лётчика, первого человека, совершившего космический полёт, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина в Книгу Памяти и славы "Вечно живые", - сообщил городской музейно-выставочный комплекс "Россия – моя история".
В этом музее в рамках "Недели космоса" до 19 апреля работает выставка "Созвездие космонавтов", которая, как обещают организаторы, призвана раскрыть "трансформацию космоса из секретной темы в главный медиапроект XX века".
Также в воскресенье мероприятия ко Дню космонавтики пройдут в Петропавловской крепости в историческом центре Петербурга, где, в частности, откроется выставка "День инноваций", где гостей также ждут выступление оркестра Военно-космической академии имени Можайского, мастер-классы для детей и тематические лекции.
В воскресенье посетители смогут бесплатно побывать в Музее космонавтики и ракетной техники имени Глушко.
В День космонавтики во дворце Белосельских-Белозерских будет представлена и "Лунная программа". Как отмечает городской комитет по культуре, Санкт‑Петербургский государственный академический симфонический оркестр наряду с популярными музыкальными произведениями впервые представит симфоническую поэму "Луноход" композитора Бориса Майзеля и симфонию №7 "Лунное море" Алемдара Караманова.
"Венчает программу симфоническая версия музыки группы Pink Floyd из культового альбома "Обратная сторона Луны", - рассказали в комитете по культуре.
Ряд городских кинотеатров в воскресенье покажет фильмы, посвящённые космосу и его покорителям – от новинок кинопроката до классики советского кинематографа для юношества ("Москва – Кассиопея" и "Отроки во Вселенной").
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
 
