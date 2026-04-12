Блогер Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее бывшему супругу
2026-04-12T05:13+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии, попросила суд проявить милосердие к ее бывшему супругу Артёму Чекалину, обвиняемому в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, следует из текста ее обращения, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В 2024 году Чекалиным и их партнеру Роману Вишняку предъявили обвинения по делу в выводе 251 миллиона рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В пятницу прокурор в прениях сторон запросил Чекалину наказание в виде 7,5 лет колонии со штрафом 196 миллионов рублей. Дело отношении Чекалиной, которая проходит лечение от рака желудка, суд ещё в марте выделил в отдельное производство и приостановил до её выздоровления. Блогер написала в поддержку бывшего супруга на имя председательствующей судьи Екатерины Кузьминой письмо, текст обращения в суд передала ее защита. "Большое спасибо вам от всего сердца, что вникли в ситуацию, проявили человечность, сострадание, человеколюбие и приостановили мое уголовное дело, дали мне возможность сфокусироваться на моём лечении и времени с семьёй, с моими детьми... Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее к отцу моих детей (Отцу с большой буквы)", - попросила Чекалина в письме. Она добавила, что все налоги оплачены. Сам Чекалин в последнем слове просил суд назначить ему условный срок, поскольку нужно растить троих детей. Суд назначил оглашение приговора на 13 апреля.
Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее экс-супругу, которому грозит срок
