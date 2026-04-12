Блогер Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее бывшему супругу - 12.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260412/lerchek-869088981.html
Блогер Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее бывшему супругу
Блогер Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее бывшему супругу - 12.04.2026, ПРАЙМ
Блогер Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее бывшему супругу
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии, попросила суд проявить милосердие к ее бывшему супругу Артёму... | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T05:13+0300
2026-04-12T05:34+0300
бизнес
общество
оаэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869088981.jpg?1775961259
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии, попросила суд проявить милосердие к ее бывшему супругу Артёму Чекалину, обвиняемому в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, следует из текста ее обращения, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В 2024 году Чекалиным и их партнеру Роману Вишняку предъявили обвинения по делу в выводе 251 миллиона рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В пятницу прокурор в прениях сторон запросил Чекалину наказание в виде 7,5 лет колонии со штрафом 196 миллионов рублей. Дело отношении Чекалиной, которая проходит лечение от рака желудка, суд ещё в марте выделил в отдельное производство и приостановил до её выздоровления. Блогер написала в поддержку бывшего супруга на имя председательствующей судьи Екатерины Кузьминой письмо, текст обращения в суд передала ее защита. "Большое спасибо вам от всего сердца, что вникли в ситуацию, проявили человечность, сострадание, человеколюбие и приостановили мое уголовное дело, дали мне возможность сфокусироваться на моём лечении и времени с семьёй, с моими детьми... Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее к отцу моих детей (Отцу с большой буквы)", - попросила Чекалина в письме. Она добавила, что все налоги оплачены. Сам Чекалин в последнем слове просил суд назначить ему условный срок, поскольку нужно растить троих детей. Суд назначил оглашение приговора на 13 апреля.
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , оаэ
Бизнес, Общество , ОАЭ
05:13 12.04.2026 (обновлено: 05:34 12.04.2026)
 
Блогер Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее бывшему супругу

Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее экс-супругу, которому грозит срок

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии, попросила суд проявить милосердие к ее бывшему супругу Артёму Чекалину, обвиняемому в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, следует из текста ее обращения, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В 2024 году Чекалиным и их партнеру Роману Вишняку предъявили обвинения по делу в выводе 251 миллиона рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В пятницу прокурор в прениях сторон запросил Чекалину наказание в виде 7,5 лет колонии со штрафом 196 миллионов рублей.
Дело отношении Чекалиной, которая проходит лечение от рака желудка, суд ещё в марте выделил в отдельное производство и приостановил до её выздоровления.
Блогер написала в поддержку бывшего супруга на имя председательствующей судьи Екатерины Кузьминой письмо, текст обращения в суд передала ее защита.
"Большое спасибо вам от всего сердца, что вникли в ситуацию, проявили человечность, сострадание, человеколюбие и приостановили мое уголовное дело, дали мне возможность сфокусироваться на моём лечении и времени с семьёй, с моими детьми... Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее к отцу моих детей (Отцу с большой буквы)", - попросила Чекалина в письме.
Она добавила, что все налоги оплачены. Сам Чекалин в последнем слове просил суд назначить ему условный срок, поскольку нужно растить троих детей.
Суд назначил оглашение приговора на 13 апреля.
 
БизнесОбществоОАЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала