"Макфа" хочет зарегистрировать товарные знаки для макарон без глютена - 12.04.2026, ПРАЙМ
"Макфа" хочет зарегистрировать товарные знаки для макарон без глютена
2026-04-12T08:12+0300
2026-04-12T08:36+0300
экономика
бизнес
россия
макфа
роспатент
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российский производитель макаронных изделий "Макфа" хочет зарегистрировать в России товарные знаки для продажи макарон без глютена, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Заявки на регистрацию трех товарных знаков поступили в ведомство в апреле текущего года. Они представляют собой изображения упаковок с изделиями на которых помещена надпись "без глютена". "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
08:12 12.04.2026 (обновлено: 08:36 12.04.2026)
 
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российский производитель макаронных изделий "Макфа" хочет зарегистрировать в России товарные знаки для продажи макарон без глютена, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Заявки на регистрацию трех товарных знаков поступили в ведомство в апреле текущего года. Они представляют собой изображения упаковок с изделиями на которых помещена надпись "без глютена".
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
 
