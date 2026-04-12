"Макфа" хочет зарегистрировать товарные знаки для макарон без глютена

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российский производитель макаронных изделий "Макфа" хочет зарегистрировать в России товарные знаки для продажи макарон без глютена, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Заявки на регистрацию трех товарных знаков поступили в ведомство в апреле текущего года. Они представляют собой изображения упаковок с изделиями на которых помещена надпись "без глютена". "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.

