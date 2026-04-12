Мантуров: России нужно занимать достойные позиции на космическом рынке
2026-04-12T17:37+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Космическая экономика в мире уже перевалила за 600 миллиардов долларов и должна удвоиться через семь лет, России необходимо занимать на этом рынке достойные позиции, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Глобальный объем космической экономики сейчас, по разным оценкам, уже превышает 600 миллиардов долларов и в ближайшие семь лет удвоится. И нам, безусловно, нужно занимать на этом рынке достойные позиции", - сказал Мантуров в эфире проекта радио Sputnik и ON Медиа "Первые среди звезд". При этом он назвал неправильным упрощённое представление о космической экономике как о "добыче металлов из астероидов". Ресурсный космос, по его словам, намного сложнее и представляет собой "игру в долгую". Уже существующая экономика космоса очень многогранна, подчеркнул Мантуров. Она включает связь, интернет, навигацию и дистанционное зондирование Земли. Сочетание услуг в этих областях уже даёт серьезный социально-экономический эффект, оно увеличивает производительность, ускоряет традиционные процессы, а зачастую переводит отрасли на качественно новый уровень управления, основанный на больших массивах данных. "Но для этого важно иметь сильный центральный элемент космической программы. Имея в виду людей, носителей новых, передовых компетенций. Поэтому особое внимание мы уделяем подготовке профессионалов, которые совершат качественный рывок в развитии нашей космонавтики. Смогут решать задачи национального и планетарного масштаба – как научные, так и технологические", - сказал Мантуров. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
https://1prime.ru/20260411/bakanov-869081472.html
В "Роскосмосе" рассказали о применении ИИ в ракетно-космической отрасли