Мишустин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи

https://1prime.ru/20260412/mishustin-869087575.html

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи. | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T01:03+0300

общество

экономика

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869087575.jpg?1775945020

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи. "Сегодня миллионы верующих с радостью и надеждой встречают этот день. Он объединяет поколения, обращает к вечным нравственным ориентирам – вере, милосердию, заботе о ближнем, вдохновляет на благие дела", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте правительства. Мишустин отметил, что созидательный труд патриарха направлен на укрепление единства общества, межнационального и межрелигиозного согласия и заслуживает самого глубокого уважения. "Ваши молитвы о благе и процветании нашей Родины вселяют в сердца православных граждан России счастье и благополучие для всех нас", - добавил Мишустин. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

