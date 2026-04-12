Мишустин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи - 12.04.2026, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи
2026-04-12T01:03+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи. "Сегодня миллионы верующих с радостью и надеждой встречают этот день. Он объединяет поколения, обращает к вечным нравственным ориентирам – вере, милосердию, заботе о ближнем, вдохновляет на благие дела", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте правительства. Мишустин отметил, что созидательный труд патриарха направлен на укрепление единства общества, межнационального и межрелигиозного согласия и заслуживает самого глубокого уважения. "Ваши молитвы о благе и процветании нашей Родины вселяют в сердца православных граждан России счастье и благополучие для всех нас", - добавил Мишустин. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.
