Более 80% москвичей регулярно пользуются услугами курьерских служб
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Более 80% москвичей регулярно пользуются услугами курьерских служб, сообщил департамент транспорта столицы.
"(Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности - ред.) Максим Ликсутов отметил, что услугами онлайн-доставки регулярно пользуются более 80% жителей столицы. Чтобы обеспечить безопасность и качество сервиса, в 2024 году транспортный комплекс Москвы первым в России утвердил единый стандарт работы курьерских служб", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.
Уточняется, что за два года работы по единому стандарту компании доставки привели внешний вид курьеров к узнаваемому стилю, добавили на одежду и сумки световозвращающие элементы, оснастили транспорт и сумки новыми укрупненными номерами, ввели обязательную проверку личности и документов курьеров в системе КИС "АРТ", а также начали оснащать транспорт работников IoT-модулями, которые автоматически ограничивают скорость в медленных зонах.
"Ежедневно на улицы города выезжают порядка 36 тысяч курьеров, которые доставляют около 700 тысяч заказов в сутки. Принятый единый стандарт позволил значительно повысить качество сервиса. Более 80% опрошенных москвичей высоко оценивают работу курьерских служб. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать необходимую инфраструктуру и повышать безопасность поездок", - сказал Ликсутов, его слова приводит столичный дептранс.