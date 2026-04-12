Стармер и Макрон выступили за свободу судоходства в Ормузском проливе - 12.04.2026, ПРАЙМ
Стармер и Макрон выступили за свободу судоходства в Ормузском проливе
Стармер и Макрон выступили за свободу судоходства в Ормузском проливе
2026-04-12T23:11+0300
ЛОНДОН, 12 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на фоне американской блокады Ормузского пролива заявили о необходимости обеспечения в нем свободы судоходства, заявили в канцелярии Стармера. "Премьер-министр провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном… Они согласились со стратегическим значением Ормузского пролива для мировой торговли и поставок энергоносителей, а также с необходимостью работать с широкой коалицией партнеров для защиты свободы судоходства", - говорится в заявлении Даунинг-стрит. Лидеры также обсудили важность деэскалации и поддержания перемирия на Ближнем Востоке. "Оба лидера согласились с тем, что любое прекращение огня должно охватывать Ливан", - подчеркнули в канцелярии. В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Стармер и Макрон призвали к обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе

© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на фоне американской блокады Ормузского пролива заявили о необходимости обеспечения в нем свободы судоходства, заявили в канцелярии Стармера.
"Премьер-министр провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном… Они согласились со стратегическим значением Ормузского пролива для мировой торговли и поставок энергоносителей, а также с необходимостью работать с широкой коалицией партнеров для защиты свободы судоходства", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Лидеры также обсудили важность деэскалации и поддержания перемирия на Ближнем Востоке.
"Оба лидера согласились с тем, что любое прекращение огня должно охватывать Ливан", - подчеркнули в канцелярии.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Британия не будет участвовать в американской блокаде Ормуза, пишут СМИ
