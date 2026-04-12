https://1prime.ru/20260412/ormuz-869104454.html

Стармер и Макрон выступили за свободу судоходства в Ормузском проливе

Стармер и Макрон выступили за свободу судоходства в Ормузском проливе - 12.04.2026, ПРАЙМ

Стармер и Макрон выступили за свободу судоходства в Ормузском проливе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на фоне американской блокады Ормузского пролива заявили о необходимости... | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T23:11+0300

2026-04-12T23:11+0300

2026-04-12T23:11+0300

мировая экономика

сша

ормузский пролив

иран

кир стармер

эммануэль макрон

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304455_0:681:2048:1833_1920x0_80_0_0_347e9d13b1a9b00b1fa834b43fce7216.jpg

ЛОНДОН, 12 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на фоне американской блокады Ормузского пролива заявили о необходимости обеспечения в нем свободы судоходства, заявили в канцелярии Стармера. "Премьер-министр провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном… Они согласились со стратегическим значением Ормузского пролива для мировой торговли и поставок энергоносителей, а также с необходимостью работать с широкой коалицией партнеров для защиты свободы судоходства", - говорится в заявлении Даунинг-стрит. Лидеры также обсудили важность деэскалации и поддержания перемирия на Ближнем Востоке. "Оба лидера согласились с тем, что любое прекращение огня должно охватывать Ливан", - подчеркнули в канцелярии. В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

сша

ормузский пролив

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, ормузский пролив, иран, кир стармер, эммануэль макрон, дональд трамп