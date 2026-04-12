Политолог рассказал, как ЕС и Украина хотят сместить Орбана

Евросоюз и Украина хотят сместить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и в своем вмешательстве в предстоящие парламентские выборы могут использовать тактику...

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Евросоюз и Украина хотят сместить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и в своем вмешательстве в предстоящие парламентские выборы могут использовать тактику "длинного удушения" или даже устроить беспорядки и диверсии, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Парламентские выборы в Венгрии пройдут в воскресенье. Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в Будапеште, что брюссельские бюрократы намерены разрушить венгерскую экономику из-за личной неприязни к Орбану. По его словам, Вашингтон считает позорными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии и не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдавать свои голоса. "Брюссель и Киев хотят повлиять на результаты выборов в Венгрии, чтобы Виктор Орбан наконец потерял власть как представитель парламентской республики и как практически ее руководитель. Для этого они используют разные тактики и стратегии", - сказал Безпалько. Евросоюз использует все рычаги давления, в том числе стратегию "длинного удушения" в попытках сместить Орбана, отметил эксперт. "Например, штрафы по миллион евро в день за то, что Венгрия отказывается принимать беженцев из Южно-Восточных регионов Азии, Ближнего Востока, Африки. А также определенные штрафы за то, что в Венгрии не поддерживается политика толерантности по отношению к ЛГБТ* и мультикультурализму", - пояснил Безпалько. Собеседник агентства указал, что Украина использует другую тактику и связана она в основном с беженцами, которые приехали в республику после 2022 года. "В Венгрию приехало достаточно большое количество беженцев из Украины после начала конфликта. Они могут устроить там беспорядки, могут проводить даже диверсии, и все это предугадать именно к дате выборов", - полагает эксперт. По его словам, таким образом Брюссель и Киев хотят добиться смены курса Венгрии и разблокировки кредита ЕС киевскому режиму в 90 миллиардов евро. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Евросоюз в свою очередь пытается найти решение по передаче 90 миллиардов евро Украине и влиять на исход парламентских выборов в Венгрии.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

