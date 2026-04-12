Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политолог рассказал, как ЕС и Украина хотят сместить Орбана - 12.04.2026, ПРАЙМ
Политолог рассказал, как ЕС и Украина хотят сместить Орбана
Политолог рассказал, как ЕС и Украина хотят сместить Орбана - 12.04.2026, ПРАЙМ
Политолог рассказал, как ЕС и Украина хотят сместить Орбана
Евросоюз и Украина хотят сместить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и в своем вмешательстве в предстоящие парламентские выборы могут использовать тактику... | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T06:04+0300
2026-04-12T07:01+0300
экономика
мировая экономика
россия
венгрия
украина
киев
виктор орбан
джей ди вэнс
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869089297.jpg?1775966518
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Евросоюз и Украина хотят сместить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и в своем вмешательстве в предстоящие парламентские выборы могут использовать тактику "длинного удушения" или даже устроить беспорядки и диверсии, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Парламентские выборы в Венгрии пройдут в воскресенье. Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в Будапеште, что брюссельские бюрократы намерены разрушить венгерскую экономику из-за личной неприязни к Орбану. По его словам, Вашингтон считает позорными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии и не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдавать свои голоса. "Брюссель и Киев хотят повлиять на результаты выборов в Венгрии, чтобы Виктор Орбан наконец потерял власть как представитель парламентской республики и как практически ее руководитель. Для этого они используют разные тактики и стратегии", - сказал Безпалько. Евросоюз использует все рычаги давления, в том числе стратегию "длинного удушения" в попытках сместить Орбана, отметил эксперт. "Например, штрафы по миллион евро в день за то, что Венгрия отказывается принимать беженцев из Южно-Восточных регионов Азии, Ближнего Востока, Африки. А также определенные штрафы за то, что в Венгрии не поддерживается политика толерантности по отношению к ЛГБТ* и мультикультурализму", - пояснил Безпалько. Собеседник агентства указал, что Украина использует другую тактику и связана она в основном с беженцами, которые приехали в республику после 2022 года. "В Венгрию приехало достаточно большое количество беженцев из Украины после начала конфликта. Они могут устроить там беспорядки, могут проводить даже диверсии, и все это предугадать именно к дате выборов", - полагает эксперт. По его словам, таким образом Брюссель и Киев хотят добиться смены курса Венгрии и разблокировки кредита ЕС киевскому режиму в 90 миллиардов евро. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Евросоюз в свою очередь пытается найти решение по передаче 90 миллиардов евро Украине и влиять на исход парламентских выборов в Венгрии.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
венгрия
украина
киев
мировая экономика, россия, венгрия, украина, киев, виктор орбан, джей ди вэнс, ес
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Виктор Орбан, Джей Ди Вэнс, ЕС
06:04 12.04.2026 (обновлено: 07:01 12.04.2026)
 
Политолог рассказал, как ЕС и Украина хотят сместить Орбана

РИА Новости: политолог Безпалько рассказал, что ЕС и Украина хотят сместить Орбана

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Евросоюз и Украина хотят сместить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и в своем вмешательстве в предстоящие парламентские выборы могут использовать тактику "длинного удушения" или даже устроить беспорядки и диверсии, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут в воскресенье. Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в Будапеште, что брюссельские бюрократы намерены разрушить венгерскую экономику из-за личной неприязни к Орбану. По его словам, Вашингтон считает позорными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии и не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдавать свои голоса.
"Брюссель и Киев хотят повлиять на результаты выборов в Венгрии, чтобы Виктор Орбан наконец потерял власть как представитель парламентской республики и как практически ее руководитель. Для этого они используют разные тактики и стратегии", - сказал Безпалько.
Евросоюз использует все рычаги давления, в том числе стратегию "длинного удушения" в попытках сместить Орбана, отметил эксперт.
"Например, штрафы по миллион евро в день за то, что Венгрия отказывается принимать беженцев из Южно-Восточных регионов Азии, Ближнего Востока, Африки. А также определенные штрафы за то, что в Венгрии не поддерживается политика толерантности по отношению к ЛГБТ* и мультикультурализму", - пояснил Безпалько.
Собеседник агентства указал, что Украина использует другую тактику и связана она в основном с беженцами, которые приехали в республику после 2022 года.
"В Венгрию приехало достаточно большое количество беженцев из Украины после начала конфликта. Они могут устроить там беспорядки, могут проводить даже диверсии, и все это предугадать именно к дате выборов", - полагает эксперт.
По его словам, таким образом Брюссель и Киев хотят добиться смены курса Венгрии и разблокировки кредита ЕС киевскому режиму в 90 миллиардов евро.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Евросоюз в свою очередь пытается найти решение по передаче 90 миллиардов евро Украине и влиять на исход парламентских выборов в Венгрии.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯВЕНГРИЯУКРАИНАКиевВиктор ОрбанДжей Ди ВэнсЕС
 
 
