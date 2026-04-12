Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол в Доминикане рассказал о поставках российских удобрений - 12.04.2026, ПРАЙМ
Посол в Доминикане рассказал о поставках российских удобрений
Российские удобрения всегда пользовались повышенным спросом в Доминиканской Республике и во всей Латинской Америке, а сегодня даже покупатели из стран, сильно... | 12.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российские удобрения всегда пользовались повышенным спросом в Доминиканской Республике и во всей Латинской Америке, а сегодня даже покупатели из стран, сильно привязанных к западным рынкам, все больше интересуются поставками из России, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Доминикане Алексей Середин. "Российские высококачественные и экологически чистые удобрения всегда пользовались повышенным спросом в Латинской Америке, и Доминиканская Республика тут не исключение", - сказал он агентству. Дипломат отметил, что даже покупатели в странах, традиционно сильно привязанных к западным рынкам, все больше интересуются поставками удобрений из России на фоне последствий операции США и Израиля против Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Как отмечала в марте директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак, конфликт привел к нарушению поставок удобрений, и это может вызвать существенный росту цен на продовольствие в мире. Двенадцатого апреля исполняется год со дня начала работы посольства России в Санто-Доминго. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
03:37 12.04.2026
 
Посол в Доминикане рассказал о поставках российских удобрений

Посол Середин: в Латинской Америке растет спрос на российские удобрения

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российские удобрения всегда пользовались повышенным спросом в Доминиканской Республике и во всей Латинской Америке, а сегодня даже покупатели из стран, сильно привязанных к западным рынкам, все больше интересуются поставками из России, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Доминикане Алексей Середин.
"Российские высококачественные и экологически чистые удобрения всегда пользовались повышенным спросом в Латинской Америке, и Доминиканская Республика тут не исключение", - сказал он агентству.
Дипломат отметил, что даже покупатели в странах, традиционно сильно привязанных к западным рынкам, все больше интересуются поставками удобрений из России на фоне последствий операции США и Израиля против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Как отмечала в марте директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак, конфликт привел к нарушению поставок удобрений, и это может вызвать существенный росту цен на продовольствие в мире.
Двенадцатого апреля исполняется год со дня начала работы посольства России в Санто-Доминго.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
