https://1prime.ru/20260412/posolstvo-869089925.html
В посольстве Франции рассказали, кому могут не дать визу в страну
2026-04-12T06:56+0300
экономика
россия
мировая экономика
франция
украина
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869089925.jpg?1775966601
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Посольство Франции сообщило РИА Новости об ограничениях для россиян при подаче запроса на выдачу шенгенской визы. На российских граждан распространяются правила Шенгенской зоны, хорошо известные как в России, так и в других странах, напомнил собеседник агентства. "Однако в известной вам ситуации, вследствие проводимой Россией в Украине специальной военной операции, были введены санкции ЕС и других стран в отношении ограниченного количества представителей российского руководства, которые в этой связи могут столкнуться с ограничениями при выдаче шенгенских виз", - пояснили в посольстве. Российская сторона не раз подчеркивала незаконный и дискриминационный характер введенных против нее санкций с начала СВО.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
