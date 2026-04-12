В посольстве Франции рассказали, кому могут не дать визу в страну

Посольство Франции сообщило РИА Новости об ограничениях для россиян при подаче запроса на выдачу шенгенской визы.

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Посольство Франции сообщило РИА Новости об ограничениях для россиян при подаче запроса на выдачу шенгенской визы. На российских граждан распространяются правила Шенгенской зоны, хорошо известные как в России, так и в других странах, напомнил собеседник агентства. "Однако в известной вам ситуации, вследствие проводимой Россией в Украине специальной военной операции, были введены санкции ЕС и других стран в отношении ограниченного количества представителей российского руководства, которые в этой связи могут столкнуться с ограничениями при выдаче шенгенских виз", - пояснили в посольстве. Российская сторона не раз подчеркивала незаконный и дискриминационный характер введенных против нее санкций с начала СВО.

