США утратили авторитет регионального гегемона, заявил Пушков

Пушков: США утратили авторитет гегемона и не обеспечили безопасность Персидского залива
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. США утратили авторитет регионального гегемона и не сумели обеспечить безопасность стран Персидского залива, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Несмотря на собранную армаду и десятки военных баз, США утратили авторитет регионального гегемона и не сумели обеспечить безопасность союзных с ними арабских стран Персидского залива. Международные наблюдатели, как ни силятся, не могут обнаружить ни одного положительного последствия этой войны для США как нации, для их союзников и их военных альянсов. Разрушение Ирана - единственное, к чему может апеллировать Трамп, еще не есть победа", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Член комитета Совфеда также назвал конфликт вокруг Ирана типичной войной американской сверхдержавы эпохи ее затухания. По его словам, США не показали в Иране ни осознанности, ни продуманности, ни эффективности своих действий.
"Декларируемые цели войны оказались невыполненными и, возможно, невыполнимы по определению. После 40 дней войны США от них по-прежнему далеки. Возник также новый крупнейший фактор, ставший прямым негативным следствием войны и играющий в пользу Ирана: блокировка Ормузского пролива. Причём вследствие войны контроль Ирана над проливом может стать новым постоянным геополитическим фактором, давая Ирану огромные возможности влиять на мировые цены на нефть", - констатировал парламентарий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.