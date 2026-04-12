https://1prime.ru/20260412/putin-869086548.html

Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Добавлены подробности (2 абзац) | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T00:18+0300

общество

москва

санкт-петербург

душанбе

сергей собянин

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869086548.jpg?1775942299

Добавлены подробности (2 абзац) МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Праздничное богослужение собрало большое количество верующих, среди них присутствуют общественные и политические деятели, а также курсанты Московского суворовского военного училища. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) - главное событие года для православных христиан. В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля. В главном кафедральном соборе России на Волхонке патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию. Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Обычно на Рождество он отправляется в храмы за пределами столицы, на Пасху - в храм Христа Спасителя. В главном кафедральном соборе России президент встречал Пасху и в прошлом году. Лишь дважды глава государства участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы - в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где находился с визитом. В 2020 году президент пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, но поставил свечу в часовне в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

