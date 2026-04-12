Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу - 12.04.2026, ПРАЙМ
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Добавлены подробности (2 абзац) | 12.04.2026, ПРАЙМ
00:18 12.04.2026
 

Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Добавлены подробности (2 абзац)
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Праздничное богослужение собрало большое количество верующих, среди них присутствуют общественные и политические деятели, а также курсанты Московского суворовского военного училища.
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) - главное событие года для православных христиан. В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля. В главном кафедральном соборе России на Волхонке патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.
Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Обычно на Рождество он отправляется в храмы за пределами столицы, на Пасху - в храм Христа Спасителя. В главном кафедральном соборе России президент встречал Пасху и в прошлом году.
Лишь дважды глава государства участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы - в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где находился с визитом. В 2020 году президент пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, но поставил свечу в часовне в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
