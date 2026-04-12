Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании...
2026-04-12T00:21+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании возвращения крестного хода, передает корреспондент РИА Новости.
В руках Путина и Собянина были красные пасхальные свечи.
В храме на службе среди многочисленных православных верующих также присутствуют курсанты Московского суворовского военного училища, общественные и политические деятели.
