Путин поздравил россиян с Пасхой - 12.04.2026, ПРАЙМ
Путин поздравил россиян с Пасхой
12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T00:39+0300
Первый абзац дается в новой редакции, добавлены подробности (после третьего абзаца). МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных верующих и всех граждан России, отмечающих Пасху. "Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение", - говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, что праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов. Путин подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют огромную созидательную роль в сбережении богатейшего исторического, культурного наследия России, укреплении института семьи, воспитании подрастающих поколений. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.
