Путин поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой - Кремль

2026-04-12T00:42+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас со Светлым праздником Пасхи", - говорится в сообщении. Президент заявил, что неустанный подвижнический труд, искренняя забота о сохранении богатейшего исторического, культурного, духовного достояния России, утверждении в обществе традиционных христианских ценностей, укреплении института семьи, воспитании молодёжи по праву снискали высокое признание Патриарху Кириллу. "Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний, призывает к добру, милосердию, справедливости и состраданию", - добавил президент. Путин особо отметил действенную помощь, которую Патриарх Кирилл оказывает участникам и ветеранам специальной военной операции. "От души желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов во всех начинаниях, здоровья и долголетия", - говорится в сообщении. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля.

