https://1prime.ru/20260412/putin-869087812.html

Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T01:27+0300

общество

экономика

россия

москва

владимир путин

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869087812.jpg?1775949496

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. Глава государства и патриарх подарили друг другу пасхальные яйца. В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля. Путин приехал в храм Христа Спасителя на праздничное богослужение. Вместе с российским лидером на службе в главном кафедральном соборе России был мэр Москвы Сергей Собянин.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

