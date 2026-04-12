Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отреагировал на слова патриарха о передачи икон РПЦ - 12.04.2026, ПРАЙМ
Путин отреагировал на слова патриарха о передачи икон РПЦ
Путин отреагировал на слова патриарха о передачи икон РПЦ
01:42 12.04.2026 (обновлено: 02:17 12.04.2026)
 

Путин отреагировал на слова патриарха о передачи икон РПЦ

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин перекрестился после слов патриарха Кирилла о передаче Владимирской и Донской икон Божией матери из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя.
Глава государства в ночь с 11 на 12 апреля посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя.
В ходе службы патриарх Кирилл поблагодарил Путина за содействие в передаче Владимирской и Донской икон Божией матери из Третьяковской галереи в храм. "Благословение Божие да пребывает с вами, с вашими родными, близкими, с вашими коллегами, со всеми теми, кто вместе с вами трудится сегодня во благо нашего Отечества. Храни вас Господь", - сказал патриарх Кирилл.
Президент РФ перекрестился после слов патриарха.
Иконы Божией Матери Владимирской и Божией Матери Донской ранее были переданы Русской православной церкви Третьяковской галереей в безвозмездное пользование на 49 лет. Они были выставлены в храме Христа Спасителя.
 
