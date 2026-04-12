"Росатом" изучает возможность создания АЭС для Луны на порядок мощнее - 12.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260412/rosatom-869096255.html
"Росатом" изучает возможность создания АЭС для Луны на порядок мощнее
"Росатом" изучает возможность создания АЭС для Луны на порядок мощнее - 12.04.2026, ПРАЙМ
"Росатом" изучает возможность создания АЭС для Луны на порядок мощнее
"Росатом" изучает возможность создания налунной АЭС на порядок мощнее, чем это предусматривает нынешний проект на 10 кВт, сообщил гендиректор госкорпорации... | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T14:06+0300
2026-04-12T14:06+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. "Росатом" изучает возможность создания налунной АЭС на порядок мощнее, чем это предусматривает нынешний проект на 10 кВт, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" и "Роскосмос" разрабатывают атомную станцию для Луны, напомнил Лихачев в комментарии отраслевому изданию "Страна Росатом". Параметры этого лунного энергоблока: мощность — до 10 кВт, масса — не более 1,2 тонны, срок безаварийной работы — от 10 лет. Но для промышленного освоения Луны - для добычи редкоземельных металлов, получения кислорода и ракетного топлива из льда, изготовления сложных изделий на месте мощности в 10 кВт будет недостаточно, отметил Лихачев. "Сейчас разрабатывается небольшая налунная АЭС, но в то же время обдумывается проект станции мощностью на порядок выше", - добавил он.
технологии, алексей лихачев, росатом, роскосмос, атомная энергетика
Энергетика, Технологии, Алексей Лихачев, Росатом, Роскосмос, атомная энергетика
14:06 12.04.2026
 
"Росатом" изучает возможность создания АЭС для Луны на порядок мощнее

Лихачев: "Росатом" изучает возможность создать для Луны АЭС на сотни кВт

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. "Росатом" изучает возможность создания налунной АЭС на порядок мощнее, чем это предусматривает нынешний проект на 10 кВт, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Росатом" и "Роскосмос" разрабатывают атомную станцию для Луны, напомнил Лихачев в комментарии отраслевому изданию "Страна Росатом".
Параметры этого лунного энергоблока: мощность — до 10 кВт, масса — не более 1,2 тонны, срок безаварийной работы — от 10 лет.
Но для промышленного освоения Луны - для добычи редкоземельных металлов, получения кислорода и ракетного топлива из льда, изготовления сложных изделий на месте мощности в 10 кВт будет недостаточно, отметил Лихачев.
"Сейчас разрабатывается небольшая налунная АЭС, но в то же время обдумывается проект станции мощностью на порядок выше", - добавил он.
 
