"Росатом" изучает возможность создания АЭС для Луны на порядок мощнее

"Росатом" изучает возможность создания налунной АЭС на порядок мощнее, чем это предусматривает нынешний проект на 10 кВт, сообщил гендиректор госкорпорации... | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T14:06+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. "Росатом" изучает возможность создания налунной АЭС на порядок мощнее, чем это предусматривает нынешний проект на 10 кВт, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" и "Роскосмос" разрабатывают атомную станцию для Луны, напомнил Лихачев в комментарии отраслевому изданию "Страна Росатом". Параметры этого лунного энергоблока: мощность — до 10 кВт, масса — не более 1,2 тонны, срок безаварийной работы — от 10 лет. Но для промышленного освоения Луны - для добычи редкоземельных металлов, получения кислорода и ракетного топлива из льда, изготовления сложных изделий на месте мощности в 10 кВт будет недостаточно, отметил Лихачев. "Сейчас разрабатывается небольшая налунная АЭС, но в то же время обдумывается проект станции мощностью на порядок выше", - добавил он.

