День космонавтики в России

2026-04-12T00:51+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. День космонавтики отмечается в России в воскресенье. Ниже приводится справочная информация. 12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, начальник управления полигона "Байконур" Анатолий Кириллов, ученый-испытатель ракетной техники Леонид Воскресенский. Корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. Затем спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области. Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества. За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну, автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы. Новые возможности для исследования космического пространства появились в 2000 году, когда Международная космическая станция (МКС), являющаяся совместным международным проектом, приняла свой первый экипаж. Управление полетом станции в круглосуточном режиме осуществляется из двух Центров: российского (в подмосковном городе Королеве) и американского (в Хьюстоне, штат Техас, США). Работу входящих в состав МКС лабораторных модулей – европейского "Колумбус" и японского "Кибо" – контролируют Центры управления Европейского космического агентства (Оберпфаффенхофен, Германия) и Японского агентства аэрокосмических исследований (Цукуба, Япония). Длительное функционирование МКС стало убедительным примером эффективного международного сотрудничества в сфере освоения космического пространства. МКС стала одним из символов нашего времени и форпостом человечества в космосе. За время работы МКС ее посетили более 290 человек из 26 стран. За годы, прошедшие со дня первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали 648 человек, в том числе 143 из СССР/России. Россия гордится уникальными достижениями советских и российских ученых, космонавтов, всех специалистов космической отрасли. Президент России Владимир Путин отметил, что Россия и дальше будет формировать смелые, долгосрочные планы, задавать горизонт комплексного развития для уверенной работы ракетостроителей, разработчиков космических аппаратов, а также их коллег из смежных секторов. В июне 2025 года президентом России Владимиров Путиным был утвержден новый национальный проект "Космос", включающий восемь федеральных проектов. Два из них – "Космическая наука" и "Космический атом" – нацелены на освоение Солнечной системы. Проекты "Производственно-технологическая система" и "Кадры" направлены на развитие отрасли и повышение эффективности работы Роскосмоса и его предприятий. Развитию околоземной экономики посвящены проекты "Современный конкурентоспособный доступ в космос", "Пилотируемая космонавтика", "Связь и наблюдение за Землей" и "Навигация и время". Объем финансирования нового национального проекта "Космос" составит 2,2 триллиона рублей в 2026-2030 годах и более 5 триллионов рублей до 2036 года. При этом "Роскосмос" планирует увеличить долю частных инвестиций в отрасль с 5% в 2024 году до 35% за десять лет и занять 28% мирового рынка пусковых услуг за счет передачи "в доверительное управление" долей в предприятиях космической отрасли частным игрокам и снижения стоимости запусков более чем вдвое. С инициативой учредить в СССР День космонавтики впервые выступил дублер Юрия Гагарина летчик-космонавт Герман Титов в 1962 году. Правительство СССР поддержало инициативу, и 9 апреля 1962 года был подписан указ об установлении 12 апреля Дня космонавтики. В Российской Федерации День космонавтики отмечается в качестве памятной даты согласно Федеральному закону от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России". В День космонавтики чествуют конструкторов, ученых, инженеров, рабочих, летчиков-космонавтов – всех тех, кто трудится в космической индустрии, кто испытывает космическую технику, дежурит у пультов в Центре управления полетом и в командно-измерительном комплексе, принимает, обрабатывает и хранит научную космическую документацию, поступающую с бортов космических кораблей и орбитальных станций. По всей стране проходят сотни мероприятий, посвященных Дню космонавтики. Они проходят как онлайн, так и офлайн в планетариях и космических музеях страны, улицы городов украшаются космической символикой, проводятся также тематические выставки, фестивали и шоу. В 2026 году в России впервые проходит Неделя космоса. В соответствии с указом президента она будет ежегодно проводиться с 6 по 12 апреля. В этом году она посвящена 65-летию полета Юрия Гагарина, первого космонавта планеты. Организатор Недели космоса - Государственная корпорация "Роскосмос". В рамках Недели космоса по всей России проходят научные, образовательные, творческие и культурные мероприятия. В День космонавтики, 12 апреля, состоится концерт и церемония награждения сотрудников ракетно-космической отрасли в Кремлевском дворце. Во всем мире 12 апреля сначала стали праздновать Всемирный день авиации и космонавтики (согласно протоколу (пункт 17) 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации, состоявшейся в ноябре 1968 года, и решению Совета Международной авиационной федерации, принятому 30 апреля 1969 года, по представлению Федерации авиационного спорта СССР). Спустя почти полвека, 7 апреля 2011 года, по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН на специальном пленарном заседании провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос (International Day of Human Space Flight) по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства, совершенного советским космонавтом Юрием Гагариным. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 стран-членов ООН.

