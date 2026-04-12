В России разработают новый перечень вузовских специальностей
В России разработают новый перечень вузовских специальностей - 12.04.2026, ПРАЙМ
В России разработают новый перечень вузовских специальностей
Новый перечень вузовских специальностей и направлений подготовки разработают в России в рамках реформы высшего образования, сообщили РИА Новости в Минобрнауки... | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T02:30+0300
2026-04-12T02:30+0300
2026-04-12T02:30+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Новый перечень вузовских специальностей и направлений подготовки разработают в России в рамках реформы высшего образования, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"При переходе на новую систему высшего образования будет разработан новый перечень специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, в том числе с учетом результатов реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило перечень профессий и специальностей, соответствующих задачам технологического лидерства России, по 300 программам обучения в колледжах и вузах.
Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в мае 2023 года. В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
В России разработают новый перечень вузовских специальностей
Минобрнауки: в России разработают новый перечень вузовских специальностей
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Новый перечень вузовских специальностей и направлений подготовки разработают в России в рамках реформы высшего образования, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"При переходе на новую систему высшего образования будет разработан новый перечень специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, в том числе с учетом результатов реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило перечень профессий и специальностей, соответствующих задачам технологического лидерства России, по 300 программам обучения в колледжах и вузах.
Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в мае 2023 года. В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.