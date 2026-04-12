Россия в марте нарастила импорт свинины из Бразилии

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россия в марте нарастила импорт свиного мяса из Бразилии до максимальной почти за шесть лет суммы - более чем до 2 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, российские компании ввезли свинину из Бразилии на 2,3 миллиона долларов против 425,2 тысячи в марте 2025 года. Сумма закупок достигла максимума с июля 2022 года, когда она составляла 4 миллиона долларов. По итогам марта крупнейшими импортерами бразильского свиного мяса стали Филиппины (29,3% от всех поставок), Япония (18,5%) и Чили (7,4%). Доля РФ от всего экспорта составила менее 1%.

