В России выросло число вакансий в сфере ЖКХ - 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T06:16+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Число вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 47% в России, а средние предлагаемые зарплаты увеличились на 11%, до 66 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости). "По данным платформы, в первом квартале 2026 года число вакансий в сфере ЖКХ увеличилось на 47% за год, а средние предлагаемые зарплаты в отрасли достигли 66 140 рублей в месяц, что на 11% больше, чем годом ранее", - говорится в исследовании. Отмечается, что средние зарплатные предложения приведены на основе вакансий с полной занятостью, как правило, это предложения с графиками 5/2 или 2/2. Наиболее заметно за год вырос спрос на ремонтников - в первом квартале число вакансий для них увеличилось более чем в три раза. Такой всплеск спроса связан с тем, что для улучшения городской инфраструктуры организации активно привлекают специалистов широкого профиля, которые поддерживают работоспособность инженерных систем, оборудования и жилого фонда. Средняя предлагаемая зарплата для ремонтников достигла 65,4 тысячи рублей в месяц. На втором месте по темпам роста спроса оказались контролеры - число вакансий для них увеличилось в 2,9 раза за год, а средние предлагаемые зарплаты составили 54,1 тысячи рублей в месяц. В обязанности контролеров, как правило, входят снятие показаний счетчиков, проверка их состояния и ведение документации, в том числе в рамках планового обслуживания или при смене собственников жилья. Рост спроса на таких специалистов может быть связан с необходимостью регулярного контроля приборов учета и актуализации данных по объектам жилого фонда, отметили в "Авито Работе". Тройку лидеров замкнули плотники: количество вакансий для них выросло в 2,7 раза за год, а средние предлагаемые зарплаты достигли 60,4 тысячи рублей. Плотники востребованы при ремонте и обслуживании жилых и общественных зданий, а также при выполнении строительных и восстановительных работ на объектах городской инфраструктуры.

