В России выросло число вакансий в сфере ЖКХ - 12.04.2026, ПРАЙМ
В России выросло число вакансий в сфере ЖКХ
В России выросло число вакансий в сфере ЖКХ - 12.04.2026, ПРАЙМ
В России выросло число вакансий в сфере ЖКХ
Число вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 47% в России, а... | 12.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Число вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 47% в России, а средние предлагаемые зарплаты увеличились на 11%, до 66 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости). "По данным платформы, в первом квартале 2026 года число вакансий в сфере ЖКХ увеличилось на 47% за год, а средние предлагаемые зарплаты в отрасли достигли 66 140 рублей в месяц, что на 11% больше, чем годом ранее", - говорится в исследовании. Отмечается, что средние зарплатные предложения приведены на основе вакансий с полной занятостью, как правило, это предложения с графиками 5/2 или 2/2. Наиболее заметно за год вырос спрос на ремонтников - в первом квартале число вакансий для них увеличилось более чем в три раза. Такой всплеск спроса связан с тем, что для улучшения городской инфраструктуры организации активно привлекают специалистов широкого профиля, которые поддерживают работоспособность инженерных систем, оборудования и жилого фонда. Средняя предлагаемая зарплата для ремонтников достигла 65,4 тысячи рублей в месяц. На втором месте по темпам роста спроса оказались контролеры - число вакансий для них увеличилось в 2,9 раза за год, а средние предлагаемые зарплаты составили 54,1 тысячи рублей в месяц. В обязанности контролеров, как правило, входят снятие показаний счетчиков, проверка их состояния и ведение документации, в том числе в рамках планового обслуживания или при смене собственников жилья. Рост спроса на таких специалистов может быть связан с необходимостью регулярного контроля приборов учета и актуализации данных по объектам жилого фонда, отметили в "Авито Работе". Тройку лидеров замкнули плотники: количество вакансий для них выросло в 2,7 раза за год, а средние предлагаемые зарплаты достигли 60,4 тысячи рублей. Плотники востребованы при ремонте и обслуживании жилых и общественных зданий, а также при выполнении строительных и восстановительных работ на объектах городской инфраструктуры.
россия, недвижимость, авито работа
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, Авито Работа
06:16 12.04.2026 (обновлено: 07:01 12.04.2026)
 
В России выросло число вакансий в сфере ЖКХ

РИА Новости: число вакансий в сфере ЖКХ выросло на 47% в первом квартале 2026 года

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Число вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 47% в России, а средние предлагаемые зарплаты увеличились на 11%, до 66 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).
"По данным платформы, в первом квартале 2026 года число вакансий в сфере ЖКХ увеличилось на 47% за год, а средние предлагаемые зарплаты в отрасли достигли 66 140 рублей в месяц, что на 11% больше, чем годом ранее", - говорится в исследовании.
Отмечается, что средние зарплатные предложения приведены на основе вакансий с полной занятостью, как правило, это предложения с графиками 5/2 или 2/2.
Наиболее заметно за год вырос спрос на ремонтников - в первом квартале число вакансий для них увеличилось более чем в три раза. Такой всплеск спроса связан с тем, что для улучшения городской инфраструктуры организации активно привлекают специалистов широкого профиля, которые поддерживают работоспособность инженерных систем, оборудования и жилого фонда.
Средняя предлагаемая зарплата для ремонтников достигла 65,4 тысячи рублей в месяц.
На втором месте по темпам роста спроса оказались контролеры - число вакансий для них увеличилось в 2,9 раза за год, а средние предлагаемые зарплаты составили 54,1 тысячи рублей в месяц. В обязанности контролеров, как правило, входят снятие показаний счетчиков, проверка их состояния и ведение документации, в том числе в рамках планового обслуживания или при смене собственников жилья.
Рост спроса на таких специалистов может быть связан с необходимостью регулярного контроля приборов учета и актуализации данных по объектам жилого фонда, отметили в "Авито Работе".
Тройку лидеров замкнули плотники: количество вакансий для них выросло в 2,7 раза за год, а средние предлагаемые зарплаты достигли 60,4 тысячи рублей. Плотники востребованы при ремонте и обслуживании жилых и общественных зданий, а также при выполнении строительных и восстановительных работ на объектах городской инфраструктуры.
 
ЭкономикаРОССИЯНедвижимостьАвито Работа
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
