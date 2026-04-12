Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доминикана заинтересована в экспорте в Россию кофе и шоколада, заявил посол
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260412/rossija-869089577.html
Доминикана заинтересована в экспорте в Россию кофе и шоколада, заявил посол
2026-04-12T06:32+0300
2026-04-12T07:19+0300
бизнес
россия
экономика
доминикана
рф
запад
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869089577.jpg?1775967544
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:32 12.04.2026 (обновлено: 07:19 12.04.2026)
 
Посол Середин: бизнес Доминиканы заинтересован в продвижении на российский рынок какао

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Предприниматели Доминиканской Республики заинтересованы в продвижении экспорта на российский рынок какао, кофе, рома, шоколада и других традиционных для страны товаров, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Доминикане Алексей Середин.
"Опыт общения с представителями здешнего предпринимательского сообщества свидетельствует, что доминиканцы весьма заинтересованы в продвижении на российский рынок своих традиционных экспортных товаров – рома, сигар, какао, шоколада, тропических фруктов, кофе", - сказал он агентству.
Собеседник подчеркнул, что у отдельных компаний из Доминиканы уже получается действовать на этом направлении, преодолевая препятствия, созданные Западом в торговле.
"Были бы рады, если бы доминиканцы более динамично продвигали свою продукцию на емкий российский рынок. Готовы оказывать им соответствующую поддержку. В наших контактах неизменно советуем доминиканскому бизнесу активнее участвовать в проводимых в России международных профильных выставочно-ярмарочных мероприятиях", - заключил посол.
Двенадцатого апреля исполняется год со дня начала работы посольства России в Санто-Доминго.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯДОМИНИКАНАРФЗАПАД
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала