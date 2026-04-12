Доминикана заинтересована в экспорте в Россию кофе и шоколада, заявил посол
2026-04-12T06:32+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Предприниматели Доминиканской Республики заинтересованы в продвижении экспорта на российский рынок какао, кофе, рома, шоколада и других традиционных для страны товаров, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Доминикане Алексей Середин. "Опыт общения с представителями здешнего предпринимательского сообщества свидетельствует, что доминиканцы весьма заинтересованы в продвижении на российский рынок своих традиционных экспортных товаров – рома, сигар, какао, шоколада, тропических фруктов, кофе", - сказал он агентству. Собеседник подчеркнул, что у отдельных компаний из Доминиканы уже получается действовать на этом направлении, преодолевая препятствия, созданные Западом в торговле. "Были бы рады, если бы доминиканцы более динамично продвигали свою продукцию на емкий российский рынок. Готовы оказывать им соответствующую поддержку. В наших контактах неизменно советуем доминиканскому бизнесу активнее участвовать в проводимых в России международных профильных выставочно-ярмарочных мероприятиях", - заключил посол. Двенадцатого апреля исполняется год со дня начала работы посольства России в Санто-Доминго. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Посол Середин: бизнес Доминиканы заинтересован в продвижении на российский рынок какао
