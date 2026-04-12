Россия в феврале в 1,5 раза увеличила закупки сладостей из Турции
Россия в феврале в 1,5 раза увеличила закупки сладостей из Турции - 12.04.2026, ПРАЙМ
Россия в феврале в 1,5 раза увеличила закупки сладостей из Турции
Россия в феврале в 1,5 раза в годовом выражении нарастила закупки сладостей из Турции - более чем до 11 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T07:17+0300
2026-04-12T07:17+0300
2026-04-12T07:24+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале в 1,5 раза в годовом выражении нарастила закупки сладостей из Турции - более чем до 11 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании ввезли сладкую выпечку на 6,6 миллиона долларов против 3 миллионов в феврале 2025 года. Помимо этого, сумма закупок карамели выросла до 2,2 миллиона долларов с 1,9 миллиона годом ранее. При этом импорт шоколада сократился до 2,6 миллиона с 3 миллионов в феврале прошлого года. Таким образом, по итогам феврале РФ ввезла турецкие сладости на 11,4 миллиона долларов против 8 миллионов годом ранее. Сумма поставок выросла почти в 1,5 раза.
турция
рф
бизнес, россия, турция, рф
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РФ
Россия в феврале в 1,5 раза увеличила закупки сладостей из Турции
РИА Новости: Россия в феврале в 1,5 раза нарастила закупки сладостей из Турции
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале в 1,5 раза в годовом выражении нарастила закупки сладостей из Турции - более чем до 11 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, российские компании ввезли сладкую выпечку на 6,6 миллиона долларов против 3 миллионов в феврале 2025 года.
Помимо этого, сумма закупок карамели выросла до 2,2 миллиона долларов с 1,9 миллиона годом ранее.
При этом импорт шоколада сократился до 2,6 миллиона с 3 миллионов в феврале прошлого года.
Таким образом, по итогам феврале РФ ввезла турецкие сладости на 11,4 миллиона долларов против 8 миллионов годом ранее. Сумма поставок выросла почти в 1,5 раза.