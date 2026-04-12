Россияне смогут отправить на орбиту свое имя и фотографию - 12.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260412/rossijane-869087110.html
Россияне смогут отправить на орбиту свое имя и фотографию
2026-04-12T00:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869087110.jpg?1775944113
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россияне смогут отправить на орбиту свое имя и фотографию, в космос они попадут на спутнике "Иоффе-1" зимой 2026-2027 годов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Геоскан". "В честь Дня космонавтики компания "Геоскан" снова запустила акцию "Отправь свое имя в космос". Участники могут бесплатно отправить на земную орбиту свои имена, рисунки и фотографии на цифровом носителе, который будет установлен на спутник "Иоффе-1", - говорится в сообщении. Как рассказали в компании, на малый спутник установят цифровой носитель информации с именами, рисунками и фотографиями участников акции. Кроме того, команда центра управления полетами отберет 100 самых интересных нарисованных изображений, которые после запуска будут транслироваться на Землю в радиолюбительском диапазоне частот. Акция "Отправь свое имя в космос" продлится до 15 октября 2026 года. Научно-образовательный кубсат "Иоффе-1" отправится на орбиту зимой 2026-2027 годов. На нем будут, помимо носителя информации, будут установлены детектор гамма-всплесков и камера на 360 градусов. Цель аппарата — стать частью спутниковой группировки "Охотники за сверхновыми" проекта "Спейс-π". Руководитель отдела проектов малых космических аппаратов "Геоскана" Александр Хохлов, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что подобные акции направлены на популяризацию космонавтики и привлечение внимания широкой общественности к возможностям современных спутников. Ранее акция уже проводилась с использованием спутников "Геоскан-Эдельвейс" в 2022 году и "239Алферов", который в 2025 году доставил на орбиту 7787 имен и более 3500 изображений из 117 стран. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
00:48 12.04.2026
 
Россияне смогут отправить на орбиту свое имя и фотографию

"Геоскан": россияне смогут отправить на орбиту свое имя и фотографию

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала