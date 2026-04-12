Россияне смогут отправить на орбиту свое имя и фотографию, в космос они попадут на спутнике "Иоффе-1" зимой 2026-2027 годов, сообщили РИА Новости в пресс-службе | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T00:48+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россияне смогут отправить на орбиту свое имя и фотографию, в космос они попадут на спутнике "Иоффе-1" зимой 2026-2027 годов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Геоскан". "В честь Дня космонавтики компания "Геоскан" снова запустила акцию "Отправь свое имя в космос". Участники могут бесплатно отправить на земную орбиту свои имена, рисунки и фотографии на цифровом носителе, который будет установлен на спутник "Иоффе-1", - говорится в сообщении. Как рассказали в компании, на малый спутник установят цифровой носитель информации с именами, рисунками и фотографиями участников акции. Кроме того, команда центра управления полетами отберет 100 самых интересных нарисованных изображений, которые после запуска будут транслироваться на Землю в радиолюбительском диапазоне частот. Акция "Отправь свое имя в космос" продлится до 15 октября 2026 года. Научно-образовательный кубсат "Иоффе-1" отправится на орбиту зимой 2026-2027 годов. На нем будут, помимо носителя информации, будут установлены детектор гамма-всплесков и камера на 360 градусов. Цель аппарата — стать частью спутниковой группировки "Охотники за сверхновыми" проекта "Спейс-π". Руководитель отдела проектов малых космических аппаратов "Геоскана" Александр Хохлов, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что подобные акции направлены на популяризацию космонавтики и привлечение внимания широкой общественности к возможностям современных спутников. Ранее акция уже проводилась с использованием спутников "Геоскан-Эдельвейс" в 2022 году и "239Алферов", который в 2025 году доставил на орбиту 7787 имен и более 3500 изображений из 117 стран. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.

