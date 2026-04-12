Легкомоторный самолет, летевший из Братска, экстренно сел в Улан-Удэ
Легкомоторный самолет Cessna 172, летевший из Братска в Петровск-Забайкальск, совершил аварийную посадку в Улан-Удэ, пострадавших нет, сообщила... | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T17:18+0300
УЛАН-УДЭ, 12 апр - ПРАЙМ. Легкомоторный самолет Cessna 172, летевший из Братска в Петровск-Забайкальск, совершил аварийную посадку в Улан-Удэ, пострадавших нет, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня, 12 апреля, в 14.48 (время местное - 09.48 мск) легкомоторный самолет Cessna 172, следовавший по маршруту Братск – Петровск-Забайкальск, совершил вынужденную посадку в Аэропорту "Байкал" города Улан-Удэ. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении. Транспортной прокуратурой организована проверка по факту аварийной посадки воздушного судна.
