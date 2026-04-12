Израильская El Al выполнила первый рейс в Москву с начала эскалации
2026-04-12T20:52+0300
бизнес
россия
ближний восток
тель-авив
москва
аэропорт домодедово
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Израильская авиакомпания El Al в воскресенье выполнила первый с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке рейс из Тель-Авива в Москву, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло аэропорта "Домодедово". "Рейс LY 511 Тель-Авив "Бен Гурион Интернэйшнл" - Москва ("Домодедово") прибыл", - сообщается на онлайн-табло. Этот рейс стал первым с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Российские авиакомпании пока не могут выполнять полеты в Израиль. Минтранс РФ сообщал РИА Новости, что соответствующие ограничения были продлены до 17 апреля. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрывали воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
