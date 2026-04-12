https://1prime.ru/20260412/shag-869106227.html
"Акт войны". Новый шаг США против Ирана вызвал возмущение на Западе
"Акт войны". Новый шаг США против Ирана вызвал возмущение на Западе - 12.04.2026, ПРАЙМ
"Акт войны". Новый шаг США против Ирана вызвал возмущение на Западе
Возможная морская блокада Ормузского пролива может рассматриваться как акт войны, пишет The New York Times.
2026-04-12T23:41+0300
2026-04-12T23:41+0300
2026-04-12T23:41+0300
ормузский пролив
дональд трамп
reuters
мид
иран
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_0:221:2400:1571_1920x0_80_0_0_65a767520138ddc7b34b533b63f86b58.png
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Возможная морская блокада Ормузского пролива может рассматриваться как акт войны, пишет The New York Times."Морская блокада считается актом войны. Введение Соединенными Штатами блокады пролива <…>, вероятно, будет иметь серьезные последствия для других стран, использующих этот водный путь", — говорится в материале.Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о намерении останавливать все суда, проходящие через Ормузский пролив.По итогам переговоров, прошедших в выходные в Пакистане, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отметил, что стороны не достигли согласия по ряду ключевых вопросов. По его словам, переговоры проходили в атмосфере недоверия, и заключение сделки не ожидалось.По данным Reuters, обсуждение касалось Ормузского пролива, ядерной программы, санкций, репараций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что основой будущего соглашения может стать десятипунктный план Ирана.Телеканал Press TV сообщал, что Тегеран предложил разумные инициативы и теперь ожидает ответ от Вашингтона. Дата и место следующей встречи пока не определены.
ормузский пролив
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_6:0:2395:1792_1920x0_80_0_0_fa7598014bd4aafc366b770b439d042c.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ормузский пролив, дональд трамп, reuters, мид, иран, сша
Ормузский пролив, Дональд Трамп, Reuters, МИД, ИРАН, США
"Акт войны". Новый шаг США против Ирана вызвал возмущение на Западе
