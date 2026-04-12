"Акт войны". Новый шаг США против Ирана вызвал возмущение на Западе

"Акт войны". Новый шаг США против Ирана вызвал возмущение на Западе - 12.04.2026, ПРАЙМ

"Акт войны". Новый шаг США против Ирана вызвал возмущение на Западе

Возможная морская блокада Ормузского пролива может рассматриваться как акт войны, пишет The New York Times. | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T23:41+0300

2026-04-12T23:41+0300

2026-04-12T23:41+0300

ормузский пролив

дональд трамп

reuters

мид

иран

сша

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Возможная морская блокада Ормузского пролива может рассматриваться как акт войны, пишет The New York Times."Морская блокада считается актом войны. Введение Соединенными Штатами блокады пролива <…>, вероятно, будет иметь серьезные последствия для других стран, использующих этот водный путь", — говорится в материале.Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о намерении останавливать все суда, проходящие через Ормузский пролив.По итогам переговоров, прошедших в выходные в Пакистане, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отметил, что стороны не достигли согласия по ряду ключевых вопросов. По его словам, переговоры проходили в атмосфере недоверия, и заключение сделки не ожидалось.По данным Reuters, обсуждение касалось Ормузского пролива, ядерной программы, санкций, репараций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что основой будущего соглашения может стать десятипунктный план Ирана.Телеканал Press TV сообщал, что Тегеран предложил разумные инициативы и теперь ожидает ответ от Вашингтона. Дата и место следующей встречи пока не определены.

ормузский пролив

иран

сша

ормузский пролив, дональд трамп, reuters, мид, иран, сша