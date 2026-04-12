Shell проведет геологоразведочные работы на западе Казахстана

Shell проведет геологоразведочные работы на западе Казахстана - 12.04.2026, ПРАЙМ

Shell проведет геологоразведочные работы на западе Казахстана

Компания Shell проведет геологоразведочные работы в Актюбинской области на западе Казахстана в рамках контракта, заключенного с минэнерго республики, сообщает... | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T16:38+0300

2026-04-12T16:38+0300

2026-04-12T16:38+0300

АСТАНА, 12 апр - ПРАЙМ. Компания Shell проведет геологоразведочные работы в Актюбинской области на западе Казахстана в рамках контракта, заключенного с минэнерго республики, сообщает пресс-служба акимата (администрации) региона. Заместитель акима (главы) Актюбинской области Абзал Абдикаримов провёл рабочую встречу с делегацией компании Shell Kazakhstan. "Особое внимание уделено планам по проведению геологоразведочных работ на участке "Жанатурмыс", расположенном в Мугалжарском и Алгинском районах. Работы будут выполняться в рамках контракта, заключённого 5 марта 2026 года между компанией Shell и министерством энергетики Республики Казахстан", - говорится в сообщении. В акимате уточнили, что проект предусматривает проведение сейсморазведки, сбор геологических данных и выполнение технической оценки. "В ходе встречи представлен инвестиционный потенциал региона и текущие показатели развития нефтегазовой отрасли. В настоящее время в области осуществляют деятельность 244 недропользователя", - добавили в акимате и отметили, что для реализации проекта рассмотрены меры господдержки, включая включение в пул инвестпроектов, предоставление земельных участков и обеспечение инженерной инфраструктурой.

казахстан

газ, казахстан, shell