СМИ: США и Иран спорят из-за суммы подлежащих разморозке активов Тегерана - 12.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260412/spor-869102661.html
СМИ: США и Иран спорят из-за суммы подлежащих разморозке активов Тегерана
2026-04-12T21:04+0300
2026-04-12T21:05+0300
мировая экономика
сша
иран
ормузский пролив
дональд трамп
джей ди вэнс
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
https://1prime.ru/20260412/tramp-869100310.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
21:04 12.04.2026 (обновлено: 21:05 12.04.2026)
 
СМИ: США и Иран спорят из-за суммы подлежащих разморозке активов Тегерана

Равид: США и Иран спорят из-за суммы подлежащих разморозке активов Тегерана

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Флаг посольства Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Разногласия на переговорах США и Ирана возникли, среди прочего, по поводу суммы замороженных иранских активов, подлежащих разморозке, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Одним из расхождений на переговорах стала сумма замороженных иранских средств, которые будут разморожены", - написал Равид на своей странице в соцсети X.
Неназванный американский чиновник заявил журналисту, что США рассматривают в качестве своих "красных линий" требования к Ирану прекратить обогащение урана, демонтировать все крупные объекты по обогащению, отказаться от запасов высокообогащенного урана.
Также США требуют от Ирана принять более широкий механизм мира, безопасности и деэскалации в регионе, который включает региональных союзников Вашингтона. Кроме того, Штаты настаивают на прекращении Ираном якобы финансирования региональных "прокси" и полном открытии Ормузского пролива без взимания платы за проход, пишет журналист со ссылкой на чиновника.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Трамп пообещал разрушение Ирана
18:33
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала