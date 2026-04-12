Спрос на куличи на Ozon fresh вырос почти в три раза - 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T04:16+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Спрос на куличи на Ozon fresh с 1 по 9 апреля вырос почти в 3 раза по отношению к аналогичному периоду в преддверии Пасхи в прошлом году, выяснили для РИА Новости аналитики маркетплейса. "По данным Ozon fresh, в преддверии Пасхи спрос на куличи с 1 по 9 апреля вырос почти почти в 3 раза по отношению к Пасхе в прошлом году", - говорится в сообщении. Кроме того, спрос на творог в сервисе доставки продуктов вырос почти в 2 раза в годовом выражении - к празднику россияне готовят пасху, традиционное творожное блюдо. На форму для нее - пасочницу - спрос на Ozon вырос в 2,6 раза. При этом, на всем маркетплейсе с 1 по 9 апреля интересом у клиентов пользовались товары для пасхального декора - рост почти в 4 раза показали пасхальные зайцы, корзинки - в 2 раза, подставки для яиц - в 3,3 раза. А главным трендом праздничного сезона стали свечи в виде яиц - спрос на них вырос более чем в 4 раза.

