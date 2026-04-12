Правительство утвердило создание НИЦ судостроения имени Крылова
2026-04-12T11:20+0300
экономика
промышленность
россия
санкт-петербург
михаил мишустин
минпромторг
судостроение
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило решение о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика Алексея Крылова, сообщается на сайте кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова. Решение принято в рамках указа президента", - указано в сообщении. Согласно документу, для создания нового центра будет реорганизован ФГУП "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге - его преобразуют в федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова". Минпромторгу России поручено не позднее 15 мая нынешнего года завершить мероприятия, связанные с реорганизацией. В новом НИЦ будут проводить научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, выполнять полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития судостроения и морской техники, отметили в правительстве. "Кроме того, центр будет участвовать в разработке и обосновании программ судостроения, а также консолидировать исследовательский, конструкторский, технологический и кадровый потенциал ведущих научных организаций для формирования опережающего научно-технического задела и развития прорывных технологий в сфере судостроения и разработки морской техники", - уточнили в кабмине.
В России появится Национальный исследовательский центр судостроения имени Крылова
