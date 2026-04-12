В Кремле прокомментировали инструкции для сопровождения танкеров

В Кремле прокомментировали инструкции для сопровождения танкеров - 12.04.2026, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали инструкции для сопровождения танкеров

Инструкции, которые получают российские военные корабли для сопровождения танкеров, не могут быть публичными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T13:19+0300

2026-04-12T13:19+0300

2026-04-12T13:19+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Инструкции, которые получают российские военные корабли для сопровождения танкеров, не могут быть публичными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это чувствительная сфера. И, естественно, эти инструкции не могут быть публичными", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Песков отметил, что за последние месяцы РФ неоднократно сталкивалась с проявлениями международного пиратства в отношении различных коммерческих судов, так или иначе связанных с российской собственностью и товаром. По его словам, любая страна вправе защищать себя и принимать меры по охране своих интересов от пиратов. "Президент (России Владимир Путин) этому уделяет большое внимание", — подчеркнул Песков.

рф

россия, рф, дмитрий песков, владимир путин