В Кремле прокомментировали инструкции для сопровождения танкеров - 12.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В Кремле прокомментировали инструкции для сопровождения танкеров
13:19 12.04.2026
 
В Кремле прокомментировали инструкции для сопровождения танкеров

Песков: инструкции военным кораблям для сопровождения танкеров не могут быть публичными

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Инструкции, которые получают российские военные корабли для сопровождения танкеров, не могут быть публичными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это чувствительная сфера. И, естественно, эти инструкции не могут быть публичными", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Песков отметил, что за последние месяцы РФ неоднократно сталкивалась с проявлениями международного пиратства в отношении различных коммерческих судов, так или иначе связанных с российской собственностью и товаром. По его словам, любая страна вправе защищать себя и принимать меры по охране своих интересов от пиратов.
"Президент (России Владимир Путин) этому уделяет большое внимание", — подчеркнул Песков.
 
