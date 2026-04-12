Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260412/tekhnologii-869094981.html
Делегация афганского Минсельхоза изучит в России передовые технологии
2026-04-12T12:48+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
москва
санкт-петербург
в мире
афганистан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862636061_0:353:2929:2000_1920x0_80_0_0_9cd4435546959972df43e8140a318df0.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Представительная делегация афганского министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства в воскресенье отправилась в Россию с шестидневным визитом с целью обмена опытом по контролю качества сельскохозяйственной продукции и ознакомления с передовыми сельскохозяйственными технологиями, сообщает пресс-служба ведомства. По данным пресс-службы, делегацию, которая планирует посетить Москву и Санкт-Петербург, возглавляет заместитель министра Садразам Османи. "Делегация в период с 12 по 17 апреля посетит важные научные и технические российские сельскохозяйственные центры... Основная цель визита - повышение технических возможностей в сферах карантина растений и животных, улучшения систем контроля качества сельскохозяйственной продукции, а также ознакомление с передовыми сельскохозяйственными технологиями... Делегация планирует использовать опыт и достижения Российской Федерации в этих областях и создать условия для расширения двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении. Планируется, что делегация также ознакомится с объектами портовой инфраструктуры и экспортными процедурами, проведет обмен мнениями по вопросам экспорта сельскохозяйственной продукции. Посланники афганского Минсельхоза посетят лаборатории по диагностике болезней растений, центры оценки качества сельскохозяйственной продукции и исследовательские учреждения, работающие над изучением вредителей сельхозкультур и карантинными мерами. "Помимо этого будут проведены официальные встречи с представителями соответствующих организаций Российской Федерации, на которых будет сделан акцент на укреплении технического сотрудничества, передаче опыта и установлении устойчивых связей в сельскохозяйственном секторе", - отмечает пресс-служба. Министерство выразило надежду, что эта поездка принесет положительные и эффективные результаты.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862636061_119:0:2786:2000_1920x0_80_0_0_1cd0811c3f52aef0a9ce692880ccb309.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
12:48 12.04.2026
 
© РИА Новости . Александр Гращенков | Перейти в медиабанкВид города Кабул в Афганистане
Вид города Кабул в Афганистане. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гращенков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала