Делегация афганского Минсельхоза изучит в России передовые технологии

2026-04-12T12:48+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Представительная делегация афганского министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства в воскресенье отправилась в Россию с шестидневным визитом с целью обмена опытом по контролю качества сельскохозяйственной продукции и ознакомления с передовыми сельскохозяйственными технологиями, сообщает пресс-служба ведомства. По данным пресс-службы, делегацию, которая планирует посетить Москву и Санкт-Петербург, возглавляет заместитель министра Садразам Османи. "Делегация в период с 12 по 17 апреля посетит важные научные и технические российские сельскохозяйственные центры... Основная цель визита - повышение технических возможностей в сферах карантина растений и животных, улучшения систем контроля качества сельскохозяйственной продукции, а также ознакомление с передовыми сельскохозяйственными технологиями... Делегация планирует использовать опыт и достижения Российской Федерации в этих областях и создать условия для расширения двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении. Планируется, что делегация также ознакомится с объектами портовой инфраструктуры и экспортными процедурами, проведет обмен мнениями по вопросам экспорта сельскохозяйственной продукции. Посланники афганского Минсельхоза посетят лаборатории по диагностике болезней растений, центры оценки качества сельскохозяйственной продукции и исследовательские учреждения, работающие над изучением вредителей сельхозкультур и карантинными мерами. "Помимо этого будут проведены официальные встречи с представителями соответствующих организаций Российской Федерации, на которых будет сделан акцент на укреплении технического сотрудничества, передаче опыта и установлении устойчивых связей в сельскохозяйственном секторе", - отмечает пресс-служба. Министерство выразило надежду, что эта поездка принесет положительные и эффективные результаты.

