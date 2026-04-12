Мировой спрос на титан в космической отрасли превысил 100 тонн в 2025 году - 12.04.2026, ПРАЙМ
Мировой спрос на титан в космической отрасли превысил 100 тонн в 2025 году
Мировой спрос на титан в космической отрасли превысил 100 тонн в 2025 году - 12.04.2026, ПРАЙМ
Мировой спрос на титан в космической отрасли превысил 100 тонн в 2025 году
Мировой спрос на титановую продукцию в прошлом году в космической промышленности достиг более 100 тонн, сообщили РИА Новости в "ВСМПО-Ависме". | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T19:01+0300
2026-04-12T19:01+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Мировой спрос на титановую продукцию в прошлом году в космической промышленности достиг более 100 тонн, сообщили РИА Новости в "ВСМПО-Ависме". "В 2025 году общий объем отгрузок титановой продукции, предназначенной для предприятий, участвующих в производстве изделий, связанных с космонавтикой, превысил 100 тонн", - рассказали в компании о спросе на титановую продукцию в этой отрасли в мире. В "ВСМПО-Ависме" подчеркнули, что титан сохраняет свою востребованность в космической индустрии. В частности, новый ракета-носитель "Ангара" включает в себя компоненты из этого металла. Отмечается, что перспективы развития применения титана связаны с внедрением современных технологий. Многие предприятия рассматривают возможности использования технологии 3D-печати, поскольку она позволяет изготавливать детали сложной геометрии, решая как экономические, так и технологические задачи, объяснили в компании. "ВСМПО-Ависма" активно развивает данную технологию. Наше современное оборудование для 3D-печати обеспечивает возможность производства деталей высокой точности и сложной геометрической конфигурации, что будет соответствовать самым строгим требованиям авиакосмической отрасли, а также медицины, энергетики и машиностроения", - добавили в компании. Ежегодно 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Этот праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
бизнес, промышленность, россия
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ
19:01 12.04.2026
 
Мировой спрос на титан в космической отрасли превысил 100 тонн в 2025 году

"ВСМПО-Ависма": мировой спрос на титановую продукцию в 2025 году превысил 100 тонн

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Мировой спрос на титановую продукцию в прошлом году в космической промышленности достиг более 100 тонн, сообщили РИА Новости в "ВСМПО-Ависме".
"В 2025 году общий объем отгрузок титановой продукции, предназначенной для предприятий, участвующих в производстве изделий, связанных с космонавтикой, превысил 100 тонн", - рассказали в компании о спросе на титановую продукцию в этой отрасли в мире.
В "ВСМПО-Ависме" подчеркнули, что титан сохраняет свою востребованность в космической индустрии. В частности, новый ракета-носитель "Ангара" включает в себя компоненты из этого металла.
Отмечается, что перспективы развития применения титана связаны с внедрением современных технологий. Многие предприятия рассматривают возможности использования технологии 3D-печати, поскольку она позволяет изготавливать детали сложной геометрии, решая как экономические, так и технологические задачи, объяснили в компании.
"ВСМПО-Ависма" активно развивает данную технологию. Наше современное оборудование для 3D-печати обеспечивает возможность производства деталей высокой точности и сложной геометрической конфигурации, что будет соответствовать самым строгим требованиям авиакосмической отрасли, а также медицины, энергетики и машиностроения", - добавили в компании.
Ежегодно 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Этот праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
