Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Логисты рассказали, какие товары россияне чаще всего заказывают онлайн - 12.04.2026, ПРАЙМ
Логисты рассказали, какие товары россияне чаще всего заказывают онлайн
Логисты рассказали, какие товары россияне чаще всего заказывают онлайн - 12.04.2026, ПРАЙМ
Логисты рассказали, какие товары россияне чаще всего заказывают онлайн
Россияне в первом квартале текущего года чаще всего заказывали одежду и косметику, рассказали РИА Новости в логистических компаниях. | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T11:09+0300
2026-04-12T11:09+0300
бизнес
россия
общество
сдэк
деловые линии
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале текущего года чаще всего заказывали одежду и косметику, рассказали РИА Новости в логистических компаниях. "Топ категорий за I квартал 2026 года: одежда и обувь; красота и уход; бытовая техника и электроника; подарки и сувениры; документы", - рассказали в СДЭК.В компании "Деловые линии" отметили, что в начале года при доставке на маркетплейсы преобладали товары повседневного спроса: одежда, косметика, аксессуары, хозтовары. Если говорить о перевозке в торговые сети, то значительную часть отгрузок составили расходные материалы, рекламная продукция, хозтовары, игрушки и запчасти. Директор по транспортной логистике ПЭК Роман Чекушов добавил, что повышенный спрос сохраняется на ткани, текстильную продукцию, а также товары народного потребления. "В структуре перевозок наибольшую долю занимают одежда, оборудование, автозапчасти, БАДы и электротовары. При этом мы фиксируем изменение модели спроса: происходит переход от заказов на полную загрузку автомобилей к частичным отправкам и более ритмичным поставкам. Это связано с желанием бизнеса гибче управлять запасами и снижать складскую нагрузку", - прокомментировал гендиректор федеральной транспортно-логистической компании "Байт Транзит" Алексей Шпикельман. Он добавил, что в первом квартале отмечается снижение перевозок строительных материалов - как в международном сообщении, так и на внутреннем рынке. По оценке компании, падение в этом сегменте составляет порядка 25%.
бизнес, россия, общество , сдэк, деловые линии
Бизнес, РОССИЯ, Общество , СДЭК, Деловые линии
11:09 12.04.2026
 
Логисты рассказали, какие товары россияне чаще всего заказывают онлайн

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале текущего года чаще всего заказывали одежду и косметику, рассказали РИА Новости в логистических компаниях.
"Топ категорий за I квартал 2026 года: одежда и обувь; красота и уход; бытовая техника и электроника; подарки и сувениры; документы", - рассказали в СДЭК.
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2026
В ЦБ рассказали о росте импульсивных покупок
1 апреля, 13:39
В компании "Деловые линии" отметили, что в начале года при доставке на маркетплейсы преобладали товары повседневного спроса: одежда, косметика, аксессуары, хозтовары. Если говорить о перевозке в торговые сети, то значительную часть отгрузок составили расходные материалы, рекламная продукция, хозтовары, игрушки и запчасти.
Директор по транспортной логистике ПЭК Роман Чекушов добавил, что повышенный спрос сохраняется на ткани, текстильную продукцию, а также товары народного потребления.
"В структуре перевозок наибольшую долю занимают одежда, оборудование, автозапчасти, БАДы и электротовары. При этом мы фиксируем изменение модели спроса: происходит переход от заказов на полную загрузку автомобилей к частичным отправкам и более ритмичным поставкам. Это связано с желанием бизнеса гибче управлять запасами и снижать складскую нагрузку", - прокомментировал гендиректор федеральной транспортно-логистической компании "Байт Транзит" Алексей Шпикельман.
Он добавил, что в первом квартале отмечается снижение перевозок строительных материалов - как в международном сообщении, так и на внутреннем рынке. По оценке компании, падение в этом сегменте составляет порядка 25%.
БизнесРОССИЯОбществоСДЭКДеловые линии
 
 
