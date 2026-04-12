Трамп анонсировал скорую блокаду судов в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп утверждает, что американская блокада судов в Ормузском проливе начнется скоро, будут участвовать другие страны. | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T16:19+0300
ВАШИНГТОН, 12 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что американская блокада судов в Ормузском проливе начнется скоро, будут участвовать другие страны. "Блокада начнется скоро. Другие страны также будут участвовать в этой блокаде", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что блокада судов в Ормузском проливе начнется скоро