Трамп пообещал разрушение Ирана
Трамп пообещал разрушение Ирана - 12.04.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал разрушение Ирана
Президент США Дональд Трамп пообещал дальнейшее разрушение Ирана, если Тегеран не согласится на отказ от ядерных амбиций. | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T18:33+0300
2026-04-12T18:33+0300
2026-04-12T18:33+0300
НЬЮ-ЙОРК, 12 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал дальнейшее разрушение Ирана, если Тегеран не согласится на отказ от ядерных амбиций. Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявлял, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер. "Да, буду. Если они не откажутся от этого плана (о якобы разработке ядерного оружия - ред.)", – сказал американский лидер в интервью Fox News, отвечая на вопрос, продолжит ли он и дальше "разрушать" Иран, если тот не откажется от ядерных амбиций.
иран
сша
тегеран
мировая экономика, общество , иран, сша, тегеран, дональд трамп
Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп
Трамп пообещал разрушение Ирана
Трамп пообещал дальнейшее разрушение Ирана, если Тегеран не откажется от ядерных амбиций